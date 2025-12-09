Abertura do Natal da Família – Itaipu reúne 28 mil pessoas no Gramadão da Vila A em Foz do Iguaçu

A abertura do Natal da Família – Itaipu Mais que Energia levou mais de 28 mil pessoas ao Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu (PR), na noite de sábado (6). O evento marcou o início da programação natalina e encantou o público com um grande espetáculo de luzes, música e acrobacias.

Show encantou famílias com música, dança e acrobacias

O público acompanhou o espetáculo da Cia. Despertar, inspirado no clássico “A Pequena Vendedora de Fósforos”, de Hans Christian Andersen. A apresentação reuniu:

Músicas temáticas

Coreografias emocionantes

Acrobacias aéreas

Interações com o público

Durante o evento, foram acesas mais de 200 mil lâmpadas da decoração natalina, que neste ano está ainda mais interativa.

Programação segue até 4 de janeiro no Gramadão

A programação do Natal da Família Itaipu segue até o dia 4 de janeiro, com atrações gratuitas para toda a população, incluindo:

Shows musicais

Oficinas culturais

Apresentações artísticas

Presença do Papai Noel

Discurso reforça união e combate às desigualdades

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, destacou a importância do evento como um momento de união entre as famílias:

“O Gramadão foi criado justamente para isso: para as famílias ocuparem, usufruírem e se divertirem juntas.”

Também estiveram presentes autoridades como:

Carlos Carboni

Irineu Colombo

Clodoaldo Frassetto

Mãe Edna do Ilê Baru

O prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna

Famílias destacam a magia do Natal em Foz do Iguaçu

A família de Daniele Cristina Oliveira de Souza participou pela terceira vez da abertura do Natal da Itaipu. Segundo ela, o evento criou um clima especial de união:

“A magia do Natal está aqui. Quando a gente vê as árvores gigantes e as luzes, ficamos encantados.”

Um dos momentos mais aplaudidos foi a cena do globo da Terra suspenso, com uma artista exibindo a palavra “Paz”, acompanhada pelo Coral da Itaipu.

Respeito à diversidade marcou o evento

A estudante Jihane Darwich, de origem libanesa e religião muçulmana, participou do evento e destacou a importância do respeito entre culturas e religiões:

“O importante é respeitar e aproveitar o que a festa oferece.”

Natal Itinerante leva espetáculo aos bairros de Foz

Além da programação no Gramadão, a carreta-palco Energia de Natal levará apresentações a bairros de Foz do Iguaçu e a municípios lindeiros.

O espetáculo mostra a história do Papai Noel tentando combater o aquecimento global, valorizando a geração de energia limpa em Foz do Iguaçu.

Serão 20 apresentações, entre 1º e 21 de dezembro.

Programação completa

A programação completa do Natal 2025 da Itaipu está disponível em:

👉 www.itaipu.gov.br/natal