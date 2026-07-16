Aeroporto de Foz do Iguaçu abre inscrições para a 2ª edição do Spotter Day

Fotógrafos e entusiastas da aviação já podem se preparar para uma experiência exclusiva no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A Motiva Aeroportos confirmou a realização da segunda edição do Spotter Day para o dia 8 de agosto. O evento permite que apaixonados pelo setor acessem áreas restritas do terminal para registrar imagens de aeronaves e operações.

As inscrições são gratuitas e as oportunidades são limitadas a apenas 20 participantes. O prazo para envio das candidaturas segue aberto entre os dias 13 e 22 de julho, exclusivamente por meio do formulário oficial publicado no perfil do Instagram da concessionária.

Experiência única na área operacional

O evento acontece das 13h às 18h e foca na interação direta com o cotidiano aeroportuário. Segundo o gerente do aeroporto, Vinícius Bueno, a primeira edição realizada em dezembro de 2025 foi um sucesso, o que motivou a continuidade do projeto.

A organização prepara pontos estratégicos para que os participantes fotografem pousos, decolagens e a movimentação no pátio com total segurança. Além do foco técnico na fotografia, a ação permite um aprendizado prático sobre a complexidade logística de um terminal internacional.

Regras de participação e credenciamento

Por se tratar de uma atividade em área de segurança governamental, os interessados devem seguir critérios rigorosos. É necessário preencher o formulário e enviar toda a documentação solicitada no edital. Esses dados são fundamentais para o processo de credenciamento aeroportuário temporário.

A seleção final dos participantes será feita pela equipe da Motiva Aeroportos, considerando os seguintes pontos:

Preenchimento correto de todos os campos da inscrição.

Envio de documentos dentro do prazo estipulado.

Criatividade e clareza na resposta sobre o interesse em participar do evento.

Sobre a infraestrutura e a concessionária

Fundado em 1974, o Aeroporto de Foz do Iguaçu é o principal portão de entrada para as Cataratas do Iguaçu. O terminal passou por um amplo processo de modernização concluído em 2024 e está sob gestão da Motiva desde março de 2022.

A Motiva consolidou-se como a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, presente em 13 estados. Com 37 concessões, a companhia gerencia rodovias, trilhos e aeroportos, atendendo anualmente milhões de passageiros com foco em excelência operacional e sustentabilidade.