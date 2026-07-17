Argentina e Espanha: Dreams Motor Show transmite final da Copa do Mundo em Foz do Iguaçu

O Dreams Motor Show prepara uma estrutura especial para os torcedores acompanharem a grande final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha. A decisão será transmitida no maior telão de Foz do Iguaçu, além de outros 18 monitores espalhados pelo museu de motocicletas. A programação começa a partir das 15h deste domingo, dia 19.

A experiência busca unir a emoção do futebol com o ambiente temático do atrativo. Fãs do craque Lionel Messi terão a oportunidade de registrar o momento ao lado da estátua de cera do jogador, que ocupa um espaço de destaque na decoração do museu.

Entretenimento e Espetáculo Magic

Para quem busca uma programação completa, o entretenimento vai além das quatro linhas. O público pode conferir o Espetáculo Magic, que acontece de terça-feira a domingo, às 13h e às 20h30.

As apresentações incluem números de ilusionismo, acrobacias e o tradicional Globo da Morte, instalado estrategicamente no centro da casa. Segundo Paula Haito, gerente Comercial e Marketing do complexo, o ambiente de mil metros quadrados oferece o conforto necessário para receber famílias e turistas com segurança e diversão.

Promoção e benefícios para moradores de Foz

O atrativo mantém uma política de incentivo para os residentes da cidade. Os moradores de Foz do Iguaçu pagam apenas R$ 15 para assistir à final no local. Além disso, o morador que estiver acompanhado de um turista pagante tem entrada gratuita. Para garantir o benefício, é obrigatória a apresentação de um comprovante de residência atualizado e um documento oficial com foto.

Programação de férias e Rock n’ Roll

Durante o período de férias escolares, o Dreams Motor Show reforça sua operação gastronômica com buffet livre no almoço e jantares temáticos. A agenda musical também segue intensa com apresentações de bandas de rock da região.

Neste sábado, véspera da final, a banda Fireworks se apresenta a partir das 22h. A programação musical continua na próxima semana com shows da Full Rocker, na sexta-feira, dia 27, e da banda Eletrossauros no sábado seguinte.

Complexo Dreams Park Show: atrações para o dia inteiro

O Dreams Motor Show faz parte de um dos maiores polos turísticos da região. O complexo abriga outras paradas obrigatórias, como o Museu de Cera, as réplicas do Maravilhas do Mundo, o Vale dos Dinossauros e o gelado Dreams Ice Bar.

Localizado estrategicamente na Rodovia das Cataratas, o complexo também conta com a Luryx Duty Free e o Zoo Park Foz, que oferece experiências de imersão com animais e falcoaria. O funcionamento é diário, das 9h às 22h.