Associação de Yoga de Foz em prol da comunidade

Você sabia que Foz do Iguaçu tem uma Associação de Yoga?

Foz do Iguaçu conta, desde 2024, com uma entidade dedicada à promoção do yoga como ferramenta de saúde, bem-estar e transformação social: a Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI).

Criada com o objetivo de levar o yoga para além dos estúdios, a AYFI atua no desenvolvimento de projetos sociais, ações comunitárias e parcerias institucionais, buscando tornar a prática cada vez mais acessível à população.

A proposta é espalhar o yoga como um caminho de cuidado integral, físico, mental e emocional, respeitando sua diversidade de abordagens e acolhendo diferentes perfis de praticantes.

A Associação reúne professores, praticantes e pessoas que se identificam com a causa do yoga e do bem-estar coletivo, formando uma rede colaborativa voltada à promoção da saúde, da consciência e da qualidade de vida.

Projeto Yoga que Liberta

É uma iniciativa da Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI) desenvolvida em parceria com a Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu – Unidade de Progressão (PFF-UP). O projeto oferece aulas semanais de yoga para mulheres em situação de privação de liberdade, com foco no cuidado integral, no bem-estar emocional e na ressocialização.

A prática do yoga em ambientes prisionais tem se mostrado uma importante ferramenta de apoio à saúde física e mental, contribuindo para a redução do estresse, da ansiedade e de sintomas relacionados à insônia, além de favorecer o fortalecimento da autoestima, da disciplina e do respeito mútuo.

As aulas são conduzidas por professoras voluntárias da AYFI e adaptadas à realidade do espaço, incluindo exercícios de respiração, posturas físicas, momentos de meditação e relaxamento guiado. A participação é voluntária e ocorre em encontros semanais, atendendo grupos de até 25 mulheres.

Mais do que uma prática corporal, o Projeto Yoga que Liberta busca oferecer um espaço de acolhimento, autoconhecimento e reconexão, auxiliando no processo de reintegração social e promovendo dignidade e cuidado humano dentro do sistema prisional.

Projeto Yoga Itinerante

Outro projeto de destaque da Associação é o Projeto Yoga Itinerante, que tem como proposta levar aulas de yoga a diferentes espaços da cidade, como praças, escolas, centros comunitários, instituições parceiras e outros locais públicos ou sociais.

As ações acontecem mensalmente, sempre em um local diferente, ampliando o acesso à prática e fortalecendo vínculos comunitários. A participação ocorre por meio de contribuições simbólicas, que são revertidas em ações solidárias, beneficiando mensalmente pessoas, instituições ou comunidades em situação de vulnerabilidade.

Além de promover saúde física, mental e emocional, o Yoga Itinerante incentiva o engajamento social, a solidariedade e o cuidado coletivo. As aulas são ministradas por professoras voluntárias, com apoio organizacional da Associação de Yoga, e contam com divulgação por meio de redes sociais, grupos comunitários e parcerias locais.

O projeto tem execução prevista ao longo de 12 meses, com ações mensais, e pode ser adaptado conforme as necessidades da comunidade e dos espaços parceiros.

Para a presidente da Associação de Yoga de Foz do Iguaçu, Daiana Ribeiro, a atuação da entidade é movida pela união:

“A AYFI nasce da união de pessoas que acreditam no yoga como uma prática de cuidado, presença e bem-estar. Nosso propósito é somar forças, criar pontes e levar o yoga para a comunidade de forma acessível, responsável e acolhedora.”

Com atuação em Foz do Iguaçu e abertura para parcerias locais e regionais, a AYFI convida a comunidade, instituições e apoiadores a conhecerem seus projetos e acompanharem as ações em desenvolvimento.

Diretoria da Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI)

A Associação de Yoga de Foz do Iguaçu é atualmente conduzida por uma diretoria comprometida com a promoção do yoga, do bem-estar e das ações sociais na comunidade:

Daiana Ribeiro – Presidente

– Presidente Marília Duarte – Vice-presidente

– Vice-presidente Tatiane Fonseca – 1ª Secretária

– 1ª Secretária Fany Oliveira – 2ª Secretária

– 2ª Secretária Mariza Goulart – Tesoureira

Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.ayfi.com.br

