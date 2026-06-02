Foz do Iguaçu celebra Dia Internacional da Biodiversidade com foco em educação ambiental

O Centro Escola Bairro Clóvis da Cunha Vianna, localizado no bairro Lagoa Dourada, em Foz do Iguaçu, foi palco de uma programação especial no último sábado (30). O evento celebrou o Dia Internacional da Biodiversidade, reunindo crianças, adolescentes e famílias para uma tarde que aliou conscientização ambiental, lazer e integração comunitária.
A iniciativa, promovida pela Itaipu Binacional em parceria com o Itaipu Parquetec, buscou sensibilizar a população sobre a preservação dos recursos naturais por meio de atividades culturais e interativas.
Conscientização e lazer para a comunidade
Durante o evento, os participantes contaram com apresentações culturais, música ao vivo e diversas atividades recreativas. A proposta foi abordar temas complexos, como o equilíbrio dos ecossistemas e a manutenção da vida no planeta, de uma forma lúdica e acessível.
Além das reflexões sobre sustentabilidade, o público aproveitou momentos de diversão com pinturas, acrobacias em tecido e oficinas. O incentivo ao cuidado com o meio ambiente no dia a dia foi o eixo central de todas as ações desenvolvidas durante a tarde.
Parceria estratégica em ciência e sustentabilidade
A ação faz parte do Convênio Educação Ambiental, Ciência e Sustentabilidade III. Este projeto é executado pelo Itaipu Parquetec, por meio do Programa Ciência e Educação, em conjunto com a Divisão de Educação Ambiental da Itaipu Binacional.
O objetivo principal do convênio é democratizar o acesso ao conhecimento científico e sustentável em diversos municípios do Paraná. Entre as frentes de atuação, destacam-se:
- Capacitação de professores da rede pública.
- Produção de materiais educativos especializados.
- Ações itinerantes que levam ciência para as comunidades.
- Projetos focados na conservação dos recursos naturais.
Segundo Michelly dos Reis Laurindo, gestora do convênio pela Itaipu Binacional, a data é fundamental para garantir o futuro do planeta. Ela ressaltou que aproximar a comunidade da causa ambiental gera um sentimento de pertencimento e responsabilidade com o local onde vivem.
O impacto na formação dos jovens
Para os jovens participantes, o aprendizado prático foi o ponto alto. A estudante Cecília Souza, de 12 anos, destacou a importância de proteger os animais e não descartar lixo de forma incorreta. Para ela, a combinação de aprendizado sobre biodiversidade com brincadeiras como a perna de pau tornou o dia memorável.
Próximo evento: Arraial no Refúgio Biológico Bela Vista
As comemorações promovidas pelo convênio continuam neste mês. No próximo dia 27, das 14h às 18h, o Refúgio Biológico Bela Vista receberá a comunidade para uma grande festa junina.
O Arraial contará com comidas típicas, música ao vivo e diversas atrações para todas as idades. O evento promete unir a tradição cultural ao aprendizado ambiental, oferecendo mais uma oportunidade de lazer e integração para os moradores da região.