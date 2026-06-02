Foz do Iguaçu celebra Dia Internacional da Biodiversidade com foco em educação ambiental

O Centro Escola Bairro Clóvis da Cunha Vianna, localizado no bairro Lagoa Dourada, em Foz do Iguaçu, foi palco de uma programação especial no último sábado (30). O evento celebrou o Dia Internacional da Biodiversidade, reunindo crianças, adolescentes e famílias para uma tarde que aliou conscientização ambiental, lazer e integração comunitária.

A iniciativa, promovida pela Itaipu Binacional em parceria com o Itaipu Parquetec, buscou sensibilizar a população sobre a preservação dos recursos naturais por meio de atividades culturais e interativas.

Conscientização e lazer para a comunidade

Durante o evento, os participantes contaram com apresentações culturais, música ao vivo e diversas atividades recreativas. A proposta foi abordar temas complexos, como o equilíbrio dos ecossistemas e a manutenção da vida no planeta, de uma forma lúdica e acessível.

Além das reflexões sobre sustentabilidade, o público aproveitou momentos de diversão com pinturas, acrobacias em tecido e oficinas. O incentivo ao cuidado com o meio ambiente no dia a dia foi o eixo central de todas as ações desenvolvidas durante a tarde.

Parceria estratégica em ciência e sustentabilidade

A ação faz parte do Convênio Educação Ambiental, Ciência e Sustentabilidade III. Este projeto é executado pelo Itaipu Parquetec, por meio do Programa Ciência e Educação, em conjunto com a Divisão de Educação Ambiental da Itaipu Binacional.

O objetivo principal do convênio é democratizar o acesso ao conhecimento científico e sustentável em diversos municípios do Paraná. Entre as frentes de atuação, destacam-se:

Capacitação de professores da rede pública.

Produção de materiais educativos especializados.

Ações itinerantes que levam ciência para as comunidades.

Projetos focados na conservação dos recursos naturais.

Segundo Michelly dos Reis Laurindo, gestora do convênio pela Itaipu Binacional, a data é fundamental para garantir o futuro do planeta. Ela ressaltou que aproximar a comunidade da causa ambiental gera um sentimento de pertencimento e responsabilidade com o local onde vivem.

O impacto na formação dos jovens

Para os jovens participantes, o aprendizado prático foi o ponto alto. A estudante Cecília Souza, de 12 anos, destacou a importância de proteger os animais e não descartar lixo de forma incorreta. Para ela, a combinação de aprendizado sobre biodiversidade com brincadeiras como a perna de pau tornou o dia memorável.

Próximo evento: Arraial no Refúgio Biológico Bela Vista

As comemorações promovidas pelo convênio continuam neste mês. No próximo dia 27, das 14h às 18h, o Refúgio Biológico Bela Vista receberá a comunidade para uma grande festa junina.

O Arraial contará com comidas típicas, música ao vivo e diversas atrações para todas as idades. O evento promete unir a tradição cultural ao aprendizado ambiental, oferecendo mais uma oportunidade de lazer e integração para os moradores da região.