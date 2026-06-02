Hackathon Sustentabilidade busca soluções tecnológicas para Unidades de Conservação do Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT) promove, no dia 9 de junho, o Hackathon Sustentabilidade 2026. A maratona tecnológica acontece em Foz do Iguaçu, como parte da programação paralela do Festival Internacional de Turismo Cataratas (FITCataratas). O evento desafia estudantes, pesquisadores e profissionais a desenvolverem inovações para a gestão ambiental em uma jornada de 12 horas seguidas de criação.

As atividades ocorrem das 8h às 20h no Rafain Palace Hotel & Convention. O objetivo central é conectar a criatividade de talentos multidisciplinares às necessidades estratégicas do Estado do Paraná no setor de preservação e impacto ambiental.

Inscrições gratuitas e público-alvo

O evento é aberto a uma ampla gama de participantes, incluindo desenvolvedores, designers, engenheiros, turismólogos e empreendedores de startups ambientais. A organização espera reunir cerca de 100 competidores organizados em equipes.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas diretamente pela plataforma Events Pro. Os participantes terão a oportunidade única de transformar ideias em projetos com potencial real de implementação na gestão pública paranaense.

Desafios reais e mentorias técnicas

Durante a maratona, os grupos trabalharão com o suporte de mentores especialistas em sustentabilidade e tecnologia. O IAT disponibilizará dados públicos para embasar o desenvolvimento das soluções. Os projetos devem focar em quatro pilares principais:

Monitoramento do uso público em áreas naturais e prevenção de impactos.

Integração sistemática de dados das Unidades de Conservação.

Inteligência fundiária para suporte à regularização de áreas.

Ampliação da educação ambiental por meio de plataformas digitais.

De acordo com Rafael Andreguetto, diretor de Patrimônio Natural do IAT, a proposta busca resolver problemas concretos de monitoria, visitação e gestão ambiental através da inovação.

Avaliação e oportunidades de incubação

Ao final do dia, cada equipe apresentará seu projeto em formato de pitch para uma banca avaliadora composta por membros do instituto e parceiros. Os critérios de julgamento incluem viabilidade técnica, aplicabilidade no setor público, originalidade e impacto ambiental.

Além da certificação e premiações simbólicas, as propostas vencedoras poderão ser apresentadas à diretoria do IAT. Existe a possibilidade real de que as melhores soluções sejam encaminhadas para processos de incubação, passando a compor o banco de projetos estratégicos do governo estadual.

Apoio à inovação no turismo

O idealizador do FITCataratas, Paulo Angeli, destaca que a tecnologia é o elo fundamental para o sucesso da cadeia turística moderna. Ele reforça que o festival atua como um grande incentivador de maratonas de inovação para fortalecer o ecossistema regional.

O Festival Internacional de Turismo Cataratas conta com o apoio de instituições como Fecomércio, Fundo Iguaçu e Grupo Cataratas.

Serviço: Hackathon Sustentabilidade 2026

Data: 9 de junho de 2026 (terça-feira)

9 de junho de 2026 (terça-feira) Horário: Das 8h às 20h

Das 8h às 20h Local: Rafain Palace Hotel & Convention (Avenida Olímpio Rafagnin, 2357, Foz do Iguaçu – PR)

Rafain Palace Hotel & Convention (Avenida Olímpio Rafagnin, 2357, Foz do Iguaçu – PR) Inscrições: Disponíveis no site oficial da Events Pro