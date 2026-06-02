Barcos, motores e PIX: 1ª Pesca da Corvina surpreende com recorde de público e prêmios em Foz do Iguaçu

O Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu, foi cenário de um evento histórico no último final de semana. A 1ª Pesca Internacional da Corvina não apenas reuniu pescadores de toda a tríplice fronteira, como consolidou-se como um sucesso absoluto de público e organização. Em sua primeira edição aberta à comunidade, o torneio promovido pela APEFOZ (Associação de Pescadores de Foz do Iguaçu) movimentou o turismo e mostrou a força da pesca esportiva na região.

Mesmo com um curto prazo de preparação, a adesão superou as projeções mais otimistas. O evento ofereceu uma premiação agressiva, incluindo barcos com carretas, motores Yamaha e transferências via PIX, atraindo tanto competidores profissionais quanto famílias apaixonadas pelo esporte.

Recorde em tempo recorde: “Um potencial gigantesco”

Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a rapidez com que o evento ganhou corpo. Com pouco mais de um mês de planejamento, a estrutura montada no Lago de Itaipu conseguiu receber centenas de participantes de forma organizada.

Saulo Marques, da agência responsável pela divulgação, destacou o desafio vencido:

“Me surpreendi com a quantidade de participantes, principalmente por ser o primeiro evento da APEFOZ aberto ao público e pelo curto prazo de preparação. No dia 20 de abril foi definido pela administração o início dos trabalhos para a pesca realizada agora nos dias 30 e 31 de maio. Foi um grande desafio, mas o resultado mostrou a força da pesca esportiva e o potencial gigantesco que esse evento tem para crescer ainda mais nos próximos anos.”

Premiação e Ranking: Veja quem foram os vencedores

A disputa nas águas de Foz do Iguaçu foi acirrada. Além dos sorteios, a classificação técnica premiou as equipes que demonstraram maior habilidade técnica durante o torneio.

Os Campeões da Pesca (Ranking):

1º Lugar: Equipe 75 (Clube Náutico Hernandarias)

Equipe 75 (Clube Náutico Hernandarias) 2º Lugar: Equipe 03 (Pega Joaninha)

Equipe 03 (Pega Joaninha) 3º Lugar: Equipe 84 (Equipe CD)

Equipe 84 (Equipe CD) 4º Lugar: Equipe 58 (Pescadores de Logo)

Equipe 58 (Pescadores de Logo) 5º Lugar: Equipe 43 (Pérola Negra)

O troféu de Maior Peixe ficou com a Equipe 53 (Mercado Açougue Iguaçu), que fisgou um exemplar de 52 cm. Já na premiação principal por sorteio e classificação, a Equipe 24 (Família Santos) levou o prêmio máximo: um barco com carreta.

Apoio público e foco no calendário de Foz do Iguaçu

O sucesso do evento despertou o interesse de tornar a competição uma data oficial no calendário do município. O presidente da APEFOZ, Mauro Borges Rodrigues, reforçou a importância das parcerias:

“Quero agradecer à Prefeitura de Foz do Iguaçu, à Secretaria de Esportes e ao Foz do Iguaçu Destino do Mundo por acreditarem nesse projeto desde o início. Sem esse apoio, nada disso seria possível. Nosso objetivo é transformar a Pesca Internacional da Corvina da APEFOZ em um evento oficial do calendário de Foz do Iguaçu, fortalecendo o turismo e a pesca esportiva na nossa cidade.”

Representando a gestão do prefeito General Silva e Luna, o diretor de Planejamento da Secretaria de Esporte, Rafael Caetano, também celebrou os resultados:

“Foi uma honra acompanhar o sucesso de um evento que reúne famílias, movimenta a economia local e fortalece o potencial turístico da nossa região. Que esta seja a primeira de muitas edições com o apoio da Administração Pública Municipal”, destacou Caetano.

Conclusão

A 1ª Pesca Internacional da Corvina encerra sua primeira edição deixando um legado de integração regional e fomento à economia local. Para o próximo ano, a expectativa é de que o evento dobre de tamanho, consolidando o Lago de Itaipu como o coração da pesca esportiva na América Latina.