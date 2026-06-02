Parque Nacional do Iguaçu amplia horário e oferece programação especial para o feriado de Corpus Christi

O Parque Nacional do Iguaçu prepara uma operação especial para receber os turistas durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 4 e 7 de junho. A Unidade de Conservação abrirá suas portas mais cedo e contará com edições extras de passeios exclusivos, visando atender a demanda de aproximadamente 25 mil visitantes esperada pela Urbia+Cataratas para o período.

Horário de funcionamento estendido

Para garantir maior conforto e flexibilidade aos visitantes, o parque passará a atender a partir das 8h, antecipando em uma hora a abertura regular. O horário especial será aplicado em todos os dias do feriado prolongado, permitindo que o público aproveite o circuito das quedas com mais tranquilidade e tempo de permanência.

A ampliação do atendimento é uma estratégia da concessionária para diluir o fluxo de pessoas e otimizar a experiência de quem deseja contemplar uma das 7 Maravilhas Mundiais da Natureza.

Experiências exclusivas ao amanhecer e pôr do sol

Além da visitação tradicional, o feriado contará com horários adicionais para as experiências de contemplação em momentos especiais do dia:

Amanhecer nas Cataratas: Oferece acesso antecipado ao circuito a partir das 6h, antes da abertura geral. Para este feriado, foi aberta uma data extra no domingo, 7 de junho, que já se encontra com ingressos esgotados.

Oferece acesso antecipado ao circuito a partir das 6h, antes da abertura geral. Para este feriado, foi aberta uma data extra no domingo, 7 de junho, que já se encontra com ingressos esgotados. Pôr do Sol nas Cataratas: Uma edição adicional será realizada na quinta-feira, 4 de junho. Esta atividade permite observar a transição de cores sobre as quedas em um ambiente mais reservado, com vagas limitadas.

Uma edição adicional será realizada na quinta-feira, 4 de junho. Esta atividade permite observar a transição de cores sobre as quedas em um ambiente mais reservado, com vagas limitadas. Música ao vivo: O Espaço Porto Canoas terá apresentações musicais nos dias 5 e 6 de junho, das 12h às 16h, enriquecendo a experiência gastronômica dos visitantes.

Opções de lazer, trilhas e cicloturismo

O Parque Nacional do Iguaçu vai muito além da passarela principal. Os turistas podem explorar roteiros imersivos na Mata Atlântica, como o Circuito São João e a Trilha da Canafístula. Para quem prefere o contato com a natureza sobre duas rodas, a Ciclovia das Cataratas oferece 11,6 quilômetros de trecho pavimentado em meio à mata preservada.

Os visitantes que não possuem bicicleta própria podem utilizar o serviço de aluguel da Bike Iguaçu. Entre as rotas disponíveis, destaca-se o Caminho do Poço Preto, um trajeto de 18,5 quilômetros (ida e volta) que permite uma imersão profunda na biodiversidade local com acompanhamento de condutores especializados.

Planeje sua visita e ingressos

Para evitar filas e garantir a melhor experiência, a organização recomenda a compra antecipada de ingressos pelo site oficial. Vale lembrar que moradores da região podem usufruir dos benefícios do Passe Comunidade, e aos sábados, o Centro de Visitantes recebe exposições de artesãos e produtores locais.

Informações de serviço:

Data: 4 a 7 de junho de 2026.

4 a 7 de junho de 2026. Horário: Abertura antecipada às 8h.

Abertura antecipada às 8h. Local: Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu (PR).

Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu (PR). Ingressos: Disponíveis exclusivamente no portal oficial cataratasdoiguacu.com.br.

Referência mundial em turismo sustentável

Reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial Natural, o Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo ICMBio com gestão turística da Urbia+Cataratas. A unidade é destaque internacional, sendo eleita a principal atração do Brasil e da América Latina pelo prêmio Best of the Best 2025 do TripAdvisor, consolidando-se como modelo de conservação e atendimento ao turista.

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