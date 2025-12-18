Atenção, Turistas: Parque Nacional do Iguaçu Terá Horário Reduzido Neste Sábado (20/12)

Se você está planejando visitar as Cataratas do Iguaçu neste fim de semana, é preciso ficar atento a uma mudança importante na programação. O Parque Nacional do Iguaçu anunciou que terá seu funcionamento reduzido excepcionalmente neste sábado, dia 20 de dezembro.

A alteração ocorre devido a um evento extraordinário que será realizado na unidade de conservação. Para garantir que sua visita seja tranquila e sem imprevistos, o Portal Iguaçu reuniu todas as informações que você precisa saber antes de sair de casa.

Novos Horários de Funcionamento para o Sábado

Neste dia 20 de dezembro, a entrada para o público geral será liberada apenas no período da tarde. Confira os detalhes:

Abertura dos portões: 13h30

13h30 Encerramento da entrada: 17h00

Os ingressos para o período da manhã não estão disponíveis para venda. Se você ainda não comprou sua entrada, só conseguirá adquirir bilhetes para o turno vespertino, seja pelo site oficial ou presencialmente no Centro de Visitantes (sujeito à disponibilidade).

Já comprei ingresso para a manhã. E agora?

Se você se antecipou e já possui um ingresso comprado para o período da manhã deste sábado, pode ficar tranquilo. A administração do parque informou que o acesso será permitido para quem já tem a reserva, respeitando o horário marcado no bilhete.

Mudança Temporária na Trilha das Cataratas

Outro ponto de atenção é a logística interna. Para quem acessar o parque até as 14h, o desembarque dos ônibus não será feito no início tradicional da trilha.

Exclusivamente neste sábado, o desembarque ocorrerá diretamente no Espaço Tarobá. Este ponto fica localizado aproximadamente na metade do percurso da Trilha das Cataratas. Essa é uma medida operacional temporária para ajustar o fluxo de visitantes durante o evento.

Passeios Especiais: Amanhecer, Pôr do Sol e Céu das Cataratas

Apesar das alterações no horário regular, as experiências exclusivas continuam operando normalmente:

Amanhecer nas Cataratas: Ocorre normalmente (vagas já esgotadas). Pôr do Sol nas Cataratas: Confirmado, com embarque único às 17h. Céu das Cataratas: Confirmado, com embarque único às 20h.

Os ingressos para as experiências de fim de tarde e noite continuam disponíveis no site oficial.

Dica do Editor: Compre Online e Evite Filas

Com o horário reduzido, é natural que o fluxo de pessoas se concentre no período da tarde. Para evitar filas e garantir sua entrada com agilidade, a recomendação oficial é comprar o ingresso antecipadamente pela internet.

O Parque Nacional do Iguaçu é gerido pela Urbia+Cataratas e pelo ICMBio, sendo reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural. Recentemente, foi eleito pelo Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best 2025 como a principal atração turística do Brasil e da América Latina.

Serviço

Funcionamento Especial no Parque Nacional do Iguaçu Data: 20 de dezembro (sábado) Horário de atendimento: das 13h30 às 17h Onde comprar: Site oficial cataratasdoiguacu.com.br