Bloco Amigos da Onça realiza ensaio aberto de Carnaval neste sábado

O Bloco Amigos da Onça promove, neste sábado, um ensaio aberto de Carnaval na Praça de las Yaguaretés, em Curitiba. A atividade é gratuita e convida o público a acompanhar de perto o clima carnavalesco e a preparação do bloco para o Carnaval 2026.

Horário e local do ensaio

O ensaio aberto do Bloco Amigos da Onça será realizado das 16h às 18h, na Praça de las Yaguaretés, na Avenida Araucária, ao lado da quadra esportiva.

A praça é ponto tradicional de encontro de foliões e simpatizantes do bloco, que poderão acompanhar a batucada, sentir a energia do grupo e entrar no clima do Carnaval.

O que levar para acompanhar o ensaio

Para maior conforto do público, a organização orienta que os participantes levem alguns itens básicos:

Cadeira de praia , para assistir ao ensaio com mais comodidade

, para assistir ao ensaio com mais comodidade Repelente , devido à atividade ao ar livre

, devido à atividade ao ar livre Boa disposição e alegria, para entrar no clima carnavalesco

Ensaio aberto ao público

O ensaio deste sábado é aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia. A proposta é aproximar a comunidade da preparação do bloco, fortalecer o clima de Carnaval no bairro e incentivar a participação popular nas atividades culturais.

Quem comparecer poderá conhecer melhor o trabalho do Bloco Amigos da Onça, acompanhar os ritmos de percussão e já se aquecer para os desfiles e festas de Carnaval em 2026.