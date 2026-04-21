Novo Combo em Foz do Iguaçu Une Cataratas e AquaFoz em Experiência Única

Foz do Iguaçu passa a oferecer uma nova forma de vivenciar seus principais cartões-postais com o lançamento do combo promocional Experiência Completa. A novidade integra a visita ao Parque Nacional do Iguaçu, lar das famosas Cataratas, ao AquaFoz, o mais novo aquário da cidade e um dos maiores da América do Sul.

A iniciativa reforça o posicionamento do destino paranaense como um dos mais completos do Brasil. O objetivo é combinar a força e a grandiosidade da natureza com uma imersão inovadora na biodiversidade aquática, conectando rios e oceanos.

Praticidade para o Turista

Um dos grandes diferenciais desta nova oferta é a conveniência logística. Os dois atrativos estão localizados a apenas 100 metros de distância um do outro.

Essa proximidade permite que o visitante vivencie as duas experiências de forma fluida e no mesmo dia. A jornada turística é ampliada, passando da contemplação das quedas d’água para a imersão nos ecossistemas marinhos sem a necessidade de grandes deslocamentos.

Valores dos Ingressos e Meia-Entrada

Disponível para compra online, o combo oferece tarifas diferenciadas para facilitar o acesso de diferentes públicos a esses dois ícones do turismo nacional.

Os valores atualizados do combo são:

R$ 60,00 para crianças de 0 a 6 anos.

para crianças de 0 a 6 anos. R$ 178,00 para crianças de 7 a 11 anos.

para crianças de 7 a 11 anos. R$ 193,00 para beneficiários de meia-entrada.

para beneficiários de meia-entrada. R$ 227,00 para a tarifa inteira (destinada a brasileiros e residentes do Mercosul).

O benefício da meia-entrada no AquaFoz é amplo e contempla estudantes, jovens do programa ID Jovem, professores, doadores de sangue, profissionais da saúde do Paraná, pessoas com deficiência e visitantes com mais de 60 anos. É obrigatória a apresentação de documento original com foto e comprovação do benefício na entrada.

Desconto Exclusivo para Moradores

Os moradores de Foz do Iguaçu contam com uma tarifa promocional exclusiva. Para garantir esse benefício, a compra deve ser feita presencialmente na bilheteria física, mediante a apresentação de um comprovante de residência atualizado e documento de identificação.

Estrutura dos Atrativos

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o Parque Nacional do Iguaçu é referência internacional em turismo sustentável. O local foi eleito a principal atração turística do Brasil e da América Latina pelo Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best 2025.

Localizado estrategicamente em frente ao parque, o AquaFoz complementa o passeio com um percurso autoguiado de três andares. O espaço conta com 28 recintos e 3,3 milhões de litros de água, abrigando desde espécies endêmicas, como o surubim-do-Iguaçu, até tubarões e raias em um tanque oceânico monumental.

Serviço: Como Visitar

Parque Nacional do Iguaçu Endereço: BR-469, km 18, Foz do Iguaçu (PR). Funcionamento: Segunda a sexta, das 9h às 16h; sábados e domingos, das 8h30 às 16h.

AquaFoz Endereço: Av. das Cataratas (BR-469), km 18, Foz do Iguaçu (PR). Funcionamento: Diariamente, a partir das 9h, com última entrada às 17h.

Ingressos do Combo: Disponíveis no site oficial da Urbia Cataratas.