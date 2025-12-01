Box Guabiroba resgata memórias afetivas e sabores intensos em nova experiência gastronômica

Gastronomia que nasce da lembrança
O Mercado Público Barrageiro celebra seu primeiro ano como um espaço de encontro, convivência e identidade cultural. E, nesse clima de comemoração, o Box Guabiroba traz à mesa uma proposta que une tradição, afeto e um cardápio irresistível dedicado à culinária suína.
O Guabiroba surgiu de uma memória afetiva do empreendedor Rafael Carbonera. Filho de descendentes italianos e com raízes no interior do Rio Grande do Sul, Rafael queria mais que servir refeições: sonhava em recriar a atmosfera acolhedora dos fins de semana no sítio do avô, na localidade de Guabiroba, entre São João da Ortiga — com fogão à lenha, cheiros marcantes e a simplicidade da vida no interior.
Essa essência virou conceito gastronômico: no Guabiroba, cada prato tem sabor de lembrança.
A memória como tempero principal
Mais do que comida, o Guabiroba entrega uma experiência emocional.
“Sempre gostei de receber amigos com churrascos longos, cheios de conversa boa. Quis trazer essa sensação para o box: a de estar em casa”, afirma Rafael.
O torresmo é o grande protagonista da casa. Produzido com técnica apurada, a carne passa por processos de cura, maturação, tempero e defumação com madeiras frutíferas, realizados por um charcuteiro especializado. O resultado? Um torresmo crocante, aromático e inesquecível — daqueles que viciam.
Sabores intensos e raízes brasileiras
Além do torresmo, o cardápio celebra a diversidade gastronômica:
-
Sanduíche de mortadela inspirado no Mercado Municipal de São Paulo
-
Linguiça Frankfurt artesanal
-
Porco a passarinho
-
Bolinho de bacalhau
-
Empanadas argentinas
-
Fígado acebolado com giló
-
Moela (em breve no menu)
O público, inicialmente atraído pelas bebidas, se surpreendeu: mais de 60% das vendas vêm da comida — prova da força da proposta.
Para harmonizar, o box oferece cervejas tradicionais de 600 ml e rótulos artesanais especiais, promovendo combinações que elevam ainda mais a experiência.
Humor, autenticidade e identidade
O Guabiroba leva a descontração a sério. Rafael brinca:
“Aqui não é lugar de dieta. Servimos comidas perigosamente irresistíveis, aquelas que deixam a alma feliz.”
O cardápio é enxuto e assertivo: cortes suínos selecionados e a clássica mortadela Ceratti dão vida a pratos honestos, saborosos e memoráveis. O atendimento acolhedor, o ambiente aconchegante e o estacionamento gratuito completam a experiência.
No Guabiroba, cada prato conta uma história, cada aroma traz o passado de volta e cada cliente sai com a sensação de ter vivido algo especial.
Instagram Guabiroba
https://www.instagram.com/guabiroba.foz/
Mercado Público Barrageiro
Redes sociais
https://www.instagram.com/mercadopublicobarrageiro/
https://mercadopublicobarrageiro.org.br/
Funcionamento
De terça a sábado: 10h às 22h
Domingos: 9h às 22h
📍 Avenida Araucária, 140 – Vila A – Foz do Iguaçu/PR
Texto: Silvana Canal MKT
Fotos: Kiko Sierich