Box Guabiroba resgata memórias afetivas e sabores intensos em nova experiência gastronômica

Gastronomia que nasce da lembrança

O Mercado Público Barrageiro celebra seu primeiro ano como um espaço de encontro, convivência e identidade cultural. E, nesse clima de comemoração, o Box Guabiroba traz à mesa uma proposta que une tradição, afeto e um cardápio irresistível dedicado à culinária suína.

O Guabiroba surgiu de uma memória afetiva do empreendedor Rafael Carbonera. Filho de descendentes italianos e com raízes no interior do Rio Grande do Sul, Rafael queria mais que servir refeições: sonhava em recriar a atmosfera acolhedora dos fins de semana no sítio do avô, na localidade de Guabiroba, entre São João da Ortiga — com fogão à lenha, cheiros marcantes e a simplicidade da vida no interior.

Essa essência virou conceito gastronômico: no Guabiroba, cada prato tem sabor de lembrança.

A memória como tempero principal

Mais do que comida, o Guabiroba entrega uma experiência emocional.

“Sempre gostei de receber amigos com churrascos longos, cheios de conversa boa. Quis trazer essa sensação para o box: a de estar em casa”, afirma Rafael.

O torresmo é o grande protagonista da casa. Produzido com técnica apurada, a carne passa por processos de cura, maturação, tempero e defumação com madeiras frutíferas, realizados por um charcuteiro especializado. O resultado? Um torresmo crocante, aromático e inesquecível — daqueles que viciam.

Sabores intensos e raízes brasileiras

Além do torresmo, o cardápio celebra a diversidade gastronômica:

Sanduíche de mortadela inspirado no Mercado Municipal de São Paulo

Linguiça Frankfurt artesanal

Porco a passarinho

Bolinho de bacalhau

Empanadas argentinas

Fígado acebolado com giló

Moela (em breve no menu)

O público, inicialmente atraído pelas bebidas, se surpreendeu: mais de 60% das vendas vêm da comida — prova da força da proposta.

Para harmonizar, o box oferece cervejas tradicionais de 600 ml e rótulos artesanais especiais, promovendo combinações que elevam ainda mais a experiência.

Humor, autenticidade e identidade

O Guabiroba leva a descontração a sério. Rafael brinca:

“Aqui não é lugar de dieta. Servimos comidas perigosamente irresistíveis, aquelas que deixam a alma feliz.”

O cardápio é enxuto e assertivo: cortes suínos selecionados e a clássica mortadela Ceratti dão vida a pratos honestos, saborosos e memoráveis. O atendimento acolhedor, o ambiente aconchegante e o estacionamento gratuito completam a experiência.

No Guabiroba, cada prato conta uma história, cada aroma traz o passado de volta e cada cliente sai com a sensação de ter vivido algo especial.

Confira e se delicie!

Instagram Guabiroba

https://www.instagram.com/guabiroba.foz/

Mercado Público Barrageiro

Redes sociais

https://www.instagram.com/mercadopublicobarrageiro/

https://mercadopublicobarrageiro.org.br/

Funcionamento

De terça a sábado: 10h às 22h

Domingos: 9h às 22h

📍 Avenida Araucária, 140 – Vila A – Foz do Iguaçu/PR

Texto: Silvana Canal MKT

Fotos: Kiko Sierich