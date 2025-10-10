BRDIGITAL apresenta nova versão do site da ABIH-PR Oeste do Paraná

Na tarde de ontem, a BRDIGITAL, agência especializada em tráfego pago, criação de websites e comunicação publicitária completa, apresentou a nova versão do site da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Oeste do Paraná (ABIH-PR Oeste).

A reunião aconteceu no Iguaçu Plaza Hotel, em Foz do Iguaçu, e contou com a presença do diretor da ABIH-PR Oeste, Carlos Silva, do assessor de imprensa, Alexandre Palmar, além dos diretores Richardson Voltolini (Diretor Administrativo), Diego César Vezaro (Diretor Financeiro) e Jeferson Amorim (Diretor Executivo), que compõem a diretoria regional da entidade.

Representando a BRDIGITAL, Saulo Marques apresentou o novo portal, destacando as melhorias em design, navegação e performance, além de novas seções dedicadas à integração dos associados, divulgação de eventos e valorização da hotelaria regional.

O novo site reflete o compromisso da ABIH-PR Oeste em fortalecer a comunicação e promover o turismo do Oeste do Paraná, oferecendo um canal moderno, responsivo e estratégico para seus associados e o público em geral.

“Nosso objetivo é entregar uma plataforma que una tecnologia, credibilidade e funcionalidade, ampliando a presença digital da entidade e fortalecendo a hotelaria da região”, afirmou Saulo Marques, da BRDIGITAL.

A diretoria da ABIH-PR Oeste destacou a importância da parceria com a BRDIGITAL, ressaltando que o novo portal representa um avanço na comunicação institucional e na visibilidade dos hotéis associados, consolidando a região como referência no turismo paranaense.