Câmara de Foz do Iguaçu disponibiliza Portal da Transparência

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu mantém disponível para a população o seu Portal da Transparência, uma ferramenta que permite ao cidadão acompanhar de forma direta e detalhada as informações relacionadas à atuação do Poder Legislativo e à gestão dos recursos públicos.

Por meio do portal, é possível consultar dados sobre a atividade dos vereadores, remunerações, contratos, licitações, despesas, pagamentos e a aplicação do dinheiro público.

As informações são apresentadas de maneira organizada, atendendo às exigências da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que garante ao cidadão o direito de obter dados sobre a administração pública.

O Portal da Transparência é um dos principais instrumentos de controle social, pois possibilita que a população fiscalize como os recursos públicos estão sendo utilizados.

A disponibilização desses dados contribui para uma gestão mais responsável, fortalece a ética na administração pública e ajuda a prevenir irregularidades.

Além disso, a iniciativa amplia a participação cidadã, aproximando os moradores do Legislativo municipal e promovendo maior conscientização sobre o papel dos vereadores e das instituições públicas no funcionamento da democracia.

O acesso ao Portal da Transparência é gratuito e pode ser feito por qualquer pessoa interessada.

A Câmara Municipal reforça que acompanhar essas informações é um direito da população e um passo importante para a construção de uma cidade mais transparente, democrática e participativa.

Fonte: CMFI.

Foto: Comunicação – CMFI