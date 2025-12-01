Capas históricas do Museu da Imprensa contam 66 anos de Foz do Iguaçu e ficam em exposição até domingo (7)

Mostra no Mercado Barrageiro reúne 40 capas de publicações que registram a evolução da cidade desde 1953; visitação é gratuita

As memórias de Foz do Iguaçu ganham contornos visuais nesta semana com a exposição Capas Históricas do Museu da Imprensa, disponível até domingo, 7, no Mercado Público Barrageiro. A visitação é gratuita e aberta ao público.

A mostra exibe 40 capas ampliadas de jornais, revistas e outras publicações locais, compondo uma linha do tempo que percorre os principais acontecimentos da cidade entre 1953 e 2019. É uma oportunidade rara de visualizar, em imagens e manchetes, a transformação urbana, política, social e cultural de Foz do Iguaçu.

Jornalismo que construiu a memória iguaçuense

O acervo faz parte do projeto lançado no dia 26 e reúne 21 títulos impressos que circularam pela cidade ao longo de seis décadas. No total, são quase 20 mil páginas digitalizadas, disponíveis para consulta, pesquisa e curiosidades no portal museudaimprensafoz.com.br.

Entre os destaques está a primeira edição do jornal A Notícia, publicada em 31 de outubro de 1953, de propriedade de João Lobato Machado, com Inácio Sottomaior na gerência. O editorial inaugural reflete o espírito da época:

“Nossa cidade está se tornando adulta, crescendo muito (…) Foz do Iguaçu tem que estar, como sempre esteve, na vanguarda, na linha de frente, liderando esse progresso.”

Periódicos que marcaram gerações

A exposição reúne títulos que fazem parte da memória coletiva dos iguaçuenses, como:

O Trabalhador (1959)

Mini Informativo (1953)

O Jornal de Foz (1970)

Informativo Unicon (1979)

Nosso Tempo (1980)

Diário da Cidade (1984)

Entre as revistas, ganham espaço Cabeza e Escrita, além do livro Retratos, dedicado aos pioneiros da região.

Visitar a mostra é revisitar personalidades, fatos marcantes e transformações sociais. É também compreender como a imprensa local registrou — e muitas vezes protagonizou — os rumos que moldaram a Foz que conhecemos hoje.

Museu virtual vivo e em expansão

O Museu da Imprensa de Foz do Iguaçu é um projeto da Associação Guatá – Cultura em Movimento, com apoio da Itaipu Binacional. Seu objetivo central é a preservação do patrimônio histórico e cultural por meio da democratização de fontes primárias: páginas que contam a nossa história.

A coleção digital já soma mais de 18,6 mil páginas e seguirá recebendo novos títulos, mantendo viva a memória da comunicação regional.

Serviço – Exposição de Capas | Museu da Imprensa

📅 Até 7 de dezembro (domingo)

🕒 Terça a sábado — 10h às 22h

Domingo — 9h às 22h

📍 Mercado Público Barrageiro — Av. Tancredo Neves, Vila A

🌐 Acesse: museudaimprensafoz.com.br

📲 Instagram: @museudaimprensafoz

💬 Grupo no WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/CSurBq3JBozGLRAN0aUfyI

Legendas das fotos

Foto 1 — A mostra com capas que retratam a história de Foz pode ser visitada até domingo — Foto: Roberto Lemos / Museu da Imprensa

Foto 2 — O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri; a professora Ivanete Schumann; e o jornalista Aluízio Palmar na exposição — Foto: Roberto Lemos / Museu da Imprensa