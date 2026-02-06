Carnaval 2026 anima o Mercado Público Barrageiro de 13 a 17 de fevereiro

O Mercado Público Barrageiro entra no ritmo do Carnaval entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026, em Foz do Iguaçu, com uma programação que reforça o espaço como ponto de encontro, cultura e música na cidade.

A agenda reúne shows diários com bandas locais, sempre às 19h30, atividades para diferentes públicos e o já esperado CarnaGeek, que traz o universo nerd, geek e pop para dentro da folia.

Esquenta de pré-carnaval nos dias 7 e 8

Antes do início oficial da festa, o clima carnavalesco toma conta do Mercado no fim de semana dos dias 7 e 8 de fevereiro. A proposta é convidar moradores e visitantes a ocuparem o espaço e entrarem no ritmo do Carnaval ao longo do mês.

Durante o pré-carnaval, o público poderá aproveitar:

Música ao vivo e oficinas de customização, com atividades como:

• criação de acessórios de Carnaval

• customização de abadás

As ações são voltadas para envolver toda a comunidade, em um ambiente leve e acessível.

Programação oficial de 13 a 17 de fevereiro

A folia principal acontece de 13 a 17 de fevereiro, com uma agenda pensada para diferentes perfis de público, incluindo famílias, grupos de amigos e foliões que desejam curtir a festa no Mercado.

Os shows de bandas locais estão confirmados para todos os dias de Carnaval, sempre às 19h30, no palco principal do Mercado Público Barrageiro.

A programação completa, com horários, atrações musicais, oficinas, atividades culturais e detalhes de cada dia, está disponível em uma aba especial no site do Mercado Público Barrageiro.

CarnaGeek leva universo nerd ao Carnaval, no dia 16

Um dos destaques da edição 2026 é o CarnaGeek, marcado para a segunda-feira, dia 16 de fevereiro. A proposta é aproximar o Carnaval de novas linguagens e referências da cultura pop.

Ao longo do dia, o Mercado recebe atividades ligadas ao universo nerd, geek e pop, com uma programação que dialoga com diferentes gerações e tribos, sem perder o clima festivo do Carnaval.

Concurso de Blocos Carnavalescos movimenta a festa

Outra atração que promete agitar o Carnaval do Mercado Público Barrageiro é o Concurso de Blocos Carnavalescos. A iniciativa convida grupos, coletivos e bloquinhos da cidade a participarem ativamente da programação.

As inscrições são destinadas aos blocos que desejam se apresentar durante o evento e concorrer ao título de “Bloco Destaque do Carnaval do Barrageiro”.

Para participar, é necessário preencher o formulário on-line de inscrição disponível no site do Mercado Público Barrageiro. A participação implica a aceitação integral do regulamento do concurso.

Prêmio: festa exclusiva no Mercado

O bloco vencedor do concurso será premiado com uma festa exclusiva no Mercado Público Barrageiro, no valor total de R$ 5.000.

O montante é destinado à estrutura e ao consumo no espaço, não sendo convertido em dinheiro. Todas as regras, critérios de avaliação e orientações para os blocos participantes estão detalhados no regulamento oficial, também disponível no site.

Com programação musical, atividades culturais, oficinas, CarnaGeek e concurso de blocos, o Carnaval 2026 no Mercado Público Barrageiro se consolida como uma opção diversa e acessível para quem quer viver a festa no coração de Foz do Iguaçu.