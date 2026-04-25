Cascavel e Foz do Iguaçu Vencem Etapa Paraná do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

As cidades de Cascavel e Foz do Iguaçu estão entre os grandes destaques da etapa estadual do XIII Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). As iniciativas vencedoras garantiram vaga para disputar a fase nacional da premiação, que ocorrerá em Brasília no mês de maio.

O evento, realizado na capital paranaense nesta quarta-feira (22), reconheceu programas e ações municipais que geram impacto positivo na sociedade. O foco principal é a promoção do empreendedorismo e a melhoria do ambiente de negócios em todo o estado

Nove projetos vencem etapa Paraná do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora | ASN Paraná – Agência Sebrae de Notícias .

Ao todo, nove projetos de gestões públicas do Paraná foram premiados. Além de Cascavel e Foz do Iguaçu, municípios como Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Paranacity, Pontal do Paraná e São José dos Pinhais também levaram troféus para casa Nove projetos vencem etapa Paraná do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora | ASN Paraná – Agência Sebrae de Notícias.

O Papel do Empreendedorismo na Gestão Pública

Promovido pelo Sebrae, o prêmio funciona como um instrumento de valorização de iniciativas inovadoras lideradas por governos municipais. O objetivo é estimular o desenvolvimento territorial e fortalecer os pequenos negócios.

O diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, ressaltou que a missão da entidade é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável. Segundo ele, o empreendedorismo atua como uma verdadeira força de transformação econômica e social

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A grandiosidade da etapa estadual foi comprovada pelos números. O Paraná contou com a participação de 25 municípios finalistas, selecionados a partir de 202 projetos inscritos por 157 prefeituras. Em âmbito nacional, a premiação registrou mais de 2.800 projetos de quase dois mil municípios

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O vice-governador do Paraná, Darci Piana, celebrou o resultado afirmando que os projetos vencedores reforçam o protagonismo do estado em gestão pública, educação e empreendedorismo

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Cascavel: Referência em Compras Governamentais

Na categoria Compras Governamentais, o município de Cascavel conquistou o primeiro lugar com o projeto Ecossistema de Compras Públicas. A iniciativa estruturou uma política voltada para fornecedores locais, ampliando a participação de pequenos negócios e produtores rurais nas aquisições da prefeitura

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Os resultados são expressivos. O percentual de compras realizadas com empresas da própria cidade atingiu 53,8% em 2024 e subiu para 55,6% em 2025. A proposta também viabilizou cerca de R$ 20 milhões em chamadas públicas para a agricultura familiar, além de ampliar o acesso a capacitações e editais

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A secretária de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, Margarida Domingues Carneiro, destacou a emoção do reconhecimento. Ela afirmou que o prêmio confirma que o município está no caminho certo ao fortalecer as compras públicas locais e gerar impacto positivo para a região

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. Os municípios de Mangueirinha e Prudentópolis foram os finalistas da categoria.

Foz do Iguaçu: Excelência na Sala do Empreendedor

Foz do Iguaçu brilhou na categoria Sala do Empreendedor com a iniciativa Central do Empreendedor: O Ponto de Partida para Grandes Realizações. O projeto integrou diversos serviços em um único local, criando um fluxo contínuo de atendimento, formalização, acesso a crédito e orientação especializada

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A estratégia impactou mais de 60 mil pessoas e reduziu o tempo de abertura de empresas para menos de duas horas. Com isso, o ambiente de negócios tornou-se mais acessível e competitivo

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Edna Rubio, diretora de Empreendedorismo de Foz do Iguaçu, explicou que a Central realiza mais de três mil atendimentos mensais. Para ela, manter a excelência nesse volume de serviço comprova o compromisso da cidade em apoiar quem empreende

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. Marialva e Sarandi completaram o pódio como finalistas.

Prêmio Educador Transformador 2025

A cerimônia também foi palco para a entrega dos troféus estaduais do Prêmio Educador Transformador 2025. A iniciativa do Sebrae valoriza práticas inovadoras e fortalece a educação empreendedora no país.

Os docentes vencedores receberam certificados, selos digitais e troféus. Os primeiros colocados de cada categoria ganharam um pacote completo para participar do Congresso Bett Brasil 2026 em São Paulo, a maior feira internacional de inovação educacional.

Apenas em 2025, as ações de cultura e educação empreendedora do Sebrae/PR alcançaram 830 mil alunos em mais de 3.800 escolas paranaenses, envolvendo mais de 10 mil professores.

Lideranças Presentes

O evento reuniu importantes autoridades e lideranças do estado. Entre os presentes estavam diretores do Sebrae/PR, secretários de estado da Educação e da Inovação, além de presidentes e representantes de instituições como Faciap, Fampepar, Fiep, Fomento Paraná, Fecoopar, Fetranspar, Fecomércio PR e Caixa Econômica Federal.

Para conferir a lista completa de todas as cidades vencedoras, os interessados podem acessar o portal oficial de notícias do Sebrae/PR.