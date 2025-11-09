Cataratas Day reúne mais de 12 mil visitantes no Parque Nacional do Iguaçu

Evento celebra os 14 anos do título das Cataratas do Iguaçu como uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza.

O Cataratas Day 2025 tomou conta do Parque Nacional do Iguaçu no último domingo, 9 de novembro, com um clima de celebração, alegria e pertencimento. O evento marcou o 14.º aniversário do título das Cataratas do Iguaçu como uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza, conquistado em 11 de novembro de 2011, por votação pública internacional.

A tradicional ação anual ofereceu entrada gratuita para moradores dos 14 municípios vizinhos ao parque, reforçando o vínculo entre a comunidade e o Patrimônio Mundial Natural reconhecido pela UNESCO.

Celebração com público recorde

O evento atraiu 12.774 pessoas de 52 países, entre elas 4.851 moradores de Foz do Iguaçu e das cidades vizinhas. O número representa um crescimento de 11% em relação à edição anterior, que registrou 11.459 visitantes em 2024.

Durante todo o dia, o Parque recebeu turistas e moradores em clima festivo, com atividades culturais e interativas distribuídas ao longo da Trilha das Cataratas, incluindo:

Fotos com plaquinhas nos principais mirantes;

Mural coletivo para assinaturas e pinturas;

Apresentações musicais ao vivo;

Passeios de bicicleta gratuitos oferecidos pelo serviço Bike Iguaçu até o primeiro mirante das Cataratas.

Homenagem à natureza e à comunidade

Mais do que um dia de gratuidade, o Cataratas Day reforçou o sentimento de pertencimento e orgulho dos moradores da região com o atrativo que representa o Brasil no cenário internacional.

“O evento é uma forma de agradecer à comunidade e valorizar quem tem o privilégio de viver tão perto dessa maravilha natural”, destacou Mario Macedo Junior, CEO da Urbia+Cataratas, concessionária responsável pela gestão da visitação no parque.

Passe Comunidade garante acesso com desconto

Durante todo o ano, moradores dos 14 municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu podem visitar o atrativo com 80% de desconto no ingresso regular, por meio do Passe Comunidade. Além disso, experiências e outras atividades exclusivas contam com 20% de desconto adicional.

📘 Veja os documentos aceitos para comprovação de residência.

Patrimônio Mundial Natural e orgulho do Brasil

Administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e com gestão turística da Urbia+Cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu é referência internacional em turismo sustentável e conservação ambiental.

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO, o parque é considerado a principal atração turística do Brasil e da América Latina, segundo o Prêmio Travellers’ Choice — Best of the Best 2025, do Tripadvisor.

📸 Créditos das imagens: Willian Muralo – Divulgação Urbia+Cataratas / Eagle Eye Company

📷 Veja todas as fotos do evento

🌐 cataratasdoiguacu.com.br

📩 contato@catarataspni.com.br