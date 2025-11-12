Circuito Cultural anima o Mercado Público Barrageiro com música e boa energia

O Mercado Público Barrageiro segue com mais uma semana repleta de música, gastronomia e boa energia dentro do Circuito Cultural — projeto que valoriza artistas locais e oferece programação gratuita para toda a comunidade.

📅 Confira as atrações da semana:

▪️ Quinta (13/11) – Forró do Taco

▪️ Sexta (14/11) – Eduardo e Mateus (Sertanejo)

▪️ Sábado (15/11) – Samba de Boemia

▪️ Domingo (16/11) – Spartaco Power Trio (Pop Rock)

🎵 Todas as apresentações acontecem às 19h30, no Mercado Público Barrageiro — Avenida Araucária, 140, Vila A, Foz do Iguaçu.

🎟 Entrada gratuita.