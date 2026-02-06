Circuito Cultural do Mercado Público Barrageiro tem programação musical no fim de semana

O Circuito Cultural do Mercado Público Barrageiro segue movimentando o espaço com atrações musicais gratuitas e abertas ao público. A programação do fim de semana reúne sertanejo, pagode, reggae e rock, valorizando artistas locais e regionais.

Sexta-feira (06) – Show de sertanejo com Luan Bertola

Na sexta-feira (06), o palco do Mercado Público Barrageiro recebe o cantor Luan Bertola, em um show de sertanejo marcado para as 19h30. A apresentação é gratuita e voltada ao público em geral.

Sábado (07) – Pagode com Grupo TDL

No sábado (07), quem comanda a noite é o Grupo TDL, levando muito pagode para animar o público. O show acontece no espaço do Mercado Público Barrageiro, com entrada franca.

Domingo (08) – Reggae e rock com Banda Caiçara

Encerrando a programação do fim de semana, o domingo (08) conta com a apresentação da Banda Caiçara, trazendo um repertório de reggae e rock. A atividade também é gratuita e aberta à comunidade.

Com agenda regular de eventos, o Circuito Cultural reforça o Mercado Público Barrageiro como um importante espaço de convivência, lazer e promoção da cultura local.