Como Jorbel Griebeler transformou o varejo no Paraguai e redefiniu o consumo na Tríplice Fronteira

“Nunca me achei um gênio dos negócios. Sou apenas um homem disciplinado, persistente e disposto a encontrar um caminho quando ele parece não existir. Foi assim que transformei a minha história.” A frase de Jorbel Jacson Griebeler resume a trajetória de um dos nomes mais influentes do comércio na fronteira entre Brasil e Paraguai.

Filho de um carpinteiro e de uma manicure, o paranaense de Planalto iniciou sua jornada empresarial de forma modesta: com apenas uma agenda de contatos, uma sala comercial e um computador. Atualmente, Griebeler lidera um consolidado grupo que emprega 1.200 colaboradores, expande operações no território paraguaio e consolida sua entrada no mercado brasileiro.

Trajetória de superação: Das origens humildes ao sucesso empresarial

A história de Jorbel, hoje com 48 anos, começou no sudoeste do Paraná. Criado em uma família simples, ele aprendeu cedo o valor do esforço. Ainda jovem, mudou-se para a fronteira em busca de trabalho, ingressando no comércio de Ciudad del Este aos 17 anos. Durante quase uma década, atuou como vendedor no setor de importados, onde refinou sua capacidade de negociação e compreendeu a dinâmica estrutural de um dos maiores polos comerciais do mundo.

O ponto de virada aconteceu há 21 anos, após ser demitido pela terceira vez. Sem capital financeiro, mas munido de uma valiosa agenda telefônica rascunhada ao longo dos anos, ele decidiu empreender. Alugou uma pequena sala e passou a comercializar acessórios para celulares. O retorno foi imediato: antigos clientes voltaram e a rede de indicações impulsionou um crescimento que não parou mais.

A consolidação do Grupo Cell: Expansão física e novos negócios

O que começou em uma sala comercial transformou-se em um dos maiores contribuintes fiscais do Paraguai. O passo mais ambicioso dessa expansão está localizado em Ciudad del Este, onde a Cellshop prepara a mudança para um shopping próprio.

O novo empreendimento conta com:

60 mil metros quadrados de área construída.

20 mil metros quadrados dedicados exclusivamente a vendas.

Estacionamento coberto e praça gastronômica.

Arena multiuso com capacidade para 1.500 pessoas.

Além de Ciudad del Este, o grupo fortalece sua presença em Pedro Juan Caballero e na capital, Assunção. Lá, opera no setor de eletrônicos, administra o Holiday Inn e prepara a estreia física da Caminos del Vino, unidade especializada em bebidas premium.

Inovação e profissionalização no comércio de fronteira

Jorbel Griebeler foi um dos protagonistas na mudança de cultura do varejo paraguaio. Para combater práticas informais de comissionamento que encareciam os produtos, a Cellshop implementou estratégias de transparência. A criação de um departamento exclusivo de turismo e um sistema digital de monitoramento permitiu automatizar o relacionamento com parceiros e guias, garantindo confiança ao consumidor final.

A visão de mercado também se estendeu à criação de marcas próprias. A Joog, focada em tecnologia, é o principal vetor da expansão para o território brasileiro. O grupo ainda detém as marcas Hydrant, Choice e Vigne, atendendo nichos que vão da perfumaria à decoração.

Humanização da marca e cultura organizacional

Ao contrário da postura reservada de muitos empresários da região, Jorbel decidiu humanizar a marca. Desde 2022, ele utiliza as redes sociais para mostrar os bastidores da empresa e sua rotina. A estratégia, inicialmente criticada, aproximou a Cellshop do público e de grandes personalidades do esporte e entretenimento, como o humorista Tirullipa.

Internamente, a gestão é pautada por excelência. A Cellshop é reconhecida pelo selo Great Place to Work no Paraguai, mantendo programas de desenvolvimento para jovens e mulheres. Para o empresário, o sucesso é fruto de uma fórmula clara: disciplina, persistência e a coragem necessária para seguir em frente quando os desafios parecem intransponíveis.