Shopping Catuaí Palladium lança campanha de Dia dos Pais com brinde exclusivo e atrações para famílias

O Shopping Catuaí Palladium inicia, no dia 30 de julho, sua tradicional campanha de Dia dos Pais 2026. A iniciativa, que segue até 8 de agosto, une uma promoção no formato “Compre e Ganhe” a ações especiais preparadas pelos lojistas, culminando em uma experiência interativa gratuita para pais e filhos.

Promoção Compre e Ganhe: saiba como resgatar seu kit de bowls

Durante o período da campanha, os clientes que acumularem R$ 450 em compras nas lojas participantes poderão trocar suas notas fiscais por um kit exclusivo com quatro bowls nas cores preto e branco.

A participação é limitada a um brinde por documento de identificação (CPF ou documento estrangeiro) e válida enquanto durarem os estoques. Para conferir a lista de lojas aderentes e o regulamento completo, os consumidores devem acessar o site oficial do shopping.

Reflexão sobre conexões reais marca a edição de 2026

Com o posicionamento “O amor pode ser mais real”, o Catuaí Palladium busca promover uma reflexão sobre a importância da presença e das conexões verdadeiras. A campanha incentiva que pais e filhos valorizem momentos compartilhados, fortalecendo os laços familiares por meio de experiências que vão além do presente material.

Segundo Cheile Back, gerente de Marketing do empreendimento, a estratégia foi desenhada para proporcionar uma jornada completa ao consumidor, aliando a praticidade de um mix diversificado à celebração afetuosa da data.

Mix de compras e benefícios especiais nas lojas

Além do brinde oferecido pelo shopping, diversas operações prepararam benefícios próprios para atrair os clientes. Um dos destaques é a Hering, que promove a ação de Super Cashback de 20%, garantindo economia extra na escolha do presente.

O Catuaí Palladium é referência na região de Foz do Iguaçu por abrigar o maior complexo de Duty Free terrestres em shopping centers do Brasil, incluindo marcas como Cellshop Duty Free, Paris Duty Free e Dufry. O mix conta ainda com âncoras e lojas reconhecidas como C&A, Renner, Riachuelo, Havan, Lojas Americanas, Studio Z, O Boticário e A Página Livrarias.

Experiência gratuita para encerrar a programação

Para finalizar as comemorações, no dia 9 de agosto, o shopping promove a ação Pintura de Mão em Tela. A atividade é gratuita e acontece das 14h às 18h, no Piso L1 (em frente à Toni Toys). A proposta é permitir que as famílias criem, juntas, uma lembrança artística e personalizada para eternizar a data.

Serviço: Dia dos Pais 2026 no Shopping Catuaí Palladium

Período da Promoção: De 30 de julho a 8 de agosto de 2026 (ou enquanto durar o estoque).

De 30 de julho a 8 de agosto de 2026 (ou enquanto durar o estoque). Mecânica: R$ 450 em compras valem um kit com quatro bowls.

R$ 450 em compras valem um kit com quatro bowls. Evento Especial: Pintura de Mão em Tela no dia 9 de agosto, das 14h às 18h.

Pintura de Mão em Tela no dia 9 de agosto, das 14h às 18h. Localização: Avenida das Cataratas, 3570, Vila Yolanda, Foz do Iguaçu.

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