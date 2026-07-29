Inscrições abertas para o 8º Festival 3 Margens de Cinema Latino-Americano

O 3 Margens Festival Latino-Americano de Cinema iniciou oficialmente a convocatória de filmes para sua oitava edição. O evento, que acontece entre os dias 8 e 21 de novembro de 2026, busca consolidar o audiovisual independente e promover o intercâmbio cultural na região da Tríplice Fronteira.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 20 de agosto. O festival foca na valorização de novos realizadores e na difusão de produções contemporâneas que representam a identidade da América Latina e do Caribe.

Prazos e critérios de participação

Podem concorrer ao processo de seleção obras cinematográficas lançadas a partir de 2025. Os filmes escolhidos serão exibidos em espaços culturais e salas de cinema situadas em Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina).

Todo o processo de inscrição deve ser feito pelo site oficial do Festival 3 Margens. É fundamental que os interessados consultem o regulamento detalhado, que conta com traduções para português, espanhol e guarani.

Categorias e mostras competitivas

A programação do festival é dividida em seções que abrangem desde curtas-metragens competitivos até a exibição de longas-metragens. Conheça as categorias disponíveis:

Mostra Afluentes: categoria competitiva de curtas-metragens para produções da América Latina e Caribe.

categoria competitiva de curtas-metragens para produções da América Latina e Caribe. Mostra Fronteiras Regionais Entre Rios: competitiva de curtas focada em filmes do Paraná (Brasil), da Província de Misiones (Argentina) ou de departamentos do Paraguai (exceto a capital, Assunção).

competitiva de curtas focada em filmes do Paraná (Brasil), da Província de Misiones (Argentina) ou de departamentos do Paraguai (exceto a capital, Assunção). Mostra Universitária: dedicada a curtas produzidos por estudantes ou egressos de cursos técnicos e superiores da América Latina e Caribe.

dedicada a curtas produzidos por estudantes ou egressos de cursos técnicos e superiores da América Latina e Caribe. Mostra Panorama: seção não competitiva voltada para a exibição de longas-metragens latino-americanos e caribenhos.

Formação e atividades complementares

Além da exibição de filmes, o 8º Festival 3 Margens oferecerá uma agenda composta por atividades de formação profissional, laboratórios de roteiro e mostras de filmes convidados. O objetivo é criar um ambiente de aprendizado e rede de contatos para profissionais do setor audiovisual.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, a organização do evento disponibiliza o e-mail oficial: festival@3margens.com.br.