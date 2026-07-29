Macuco Safari suspende operações e reforça compromisso com segurança após acidente nas Cataratas

O Macuco Safari, uma das principais referências em ecoturismo no Brasil, manifestou publicamente seu profundo pesar pelo acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (28), no Rio Iguaçu. O evento resultou na perda lamentável de um jovem visitante de nacionalidade holandesa.

Desde o primeiro momento, a prioridade da empresa tem sido o acolhimento e suporte integral à acompanhante da vítima, garantindo assistência médica, psicológica e logística. A empresa também mantém contato direto para auxiliar familiares e amigos neste momento de luto.

Paralisação voluntária e revisão de protocolos

Em sinal de respeito e para garantir a total transparência das investigações, o Macuco Safari suspendeu voluntariamente suas atividades. A paralisação, iniciada nesta quarta-feira (29), tem duração prevista de três dias.

A retomada das operações está agendada para o próximo sábado, 1º de agosto de 2026. Este período será dedicado a uma revisão técnica minuciosa de todos os processos de navegação e protocolos operacionais, em conjunto com as autoridades competentes.

Quatro décadas de atuação e rigor técnico no Rio Iguaçu

Com mais de 40 anos de história no Parque Nacional do Iguaçu, o Macuco Safari já atendeu mais de 15 milhões de turistas. A empresa mantém um fluxo médio anual de 350 mil passageiros e gera cerca de 350 empregos diretos, sendo um pilar fundamental para a economia de Foz do Iguaçu.

Historicamente, a operação nas corredeiras é marcada por um altíssimo índice de segurança. Em quatro décadas de atividade contínua sob condições severas, a empresa registrou apenas duas fatalidades (em 1999 e 2026). Este histórico reflete o cumprimento rigoroso das normas estabelecidas por órgãos reguladores:

Marinha do Brasil: Obediência estrita às normas de navegabilidade (NORMAM-202/DPC) e vistorias constantes.

Obediência estrita às normas de navegabilidade (NORMAM-202/DPC) e vistorias constantes. ICMBio: Alinhamento absoluto com a gestão sustentável e conservação ambiental.

Alinhamento absoluto com a gestão sustentável e conservação ambiental. Certificações ISO: Adoção das normas internacionais de Gestão da Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001) e Segurança no Turismo de Aventura (ISO 21101).

Engenharia naval de ponta e gestão de frota

A navegação no cânion das Cataratas exige equipamentos de alta precisão. O Macuco Safari utiliza engenharia naval desenvolvida especificamente para águas rápidas, operando com uma margem de segurança acima das exigências contratuais.

A empresa mantém mais que o dobro das sete embarcações previstas em seu contrato de concessão. Esse rodízio estratégico de ativos permite que os barcos passem por manutenções preventivas permanentes em estaleiro, assegurando que 100% da frota ativa esteja em condições impecáveis.

As embarcações são bimotoras, semi-rígidas e contam com cascos de fibra de vidro reforçada e sistemas avançados de flutuabilidade. Além disso, as equipes de pilotos e brigadistas passam por treinamentos periódicos de salvamento e resgate.

Colaboração irrestrita com as autoridades

A direção do Macuco Safari reafirma que está colaborando plenamente com a Marinha do Brasil, Polícia Civil e órgãos periciais para o esclarecimento célere de todas as causas do acidente.

A instituição renova suas condolências à comunidade holandesa e reitera que a preservação da vida e a segurança dos passageiros permanecem como os valores inegociáveis de sua atuação no turismo mundial.