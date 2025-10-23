Complexo Dreams Park Show marca presença na 1ª Feira de Turismo do Catuaí Palladium

O Complexo Dreams Park Show será um dos expositores da 1ª Feira de Turismo do Catuaí Palladium, que acontece neste fim de semana, dias 25 e 26 de outubro (sábado e domingo), em Foz do Iguaçu.

O evento será realizado no Piso L1 do shopping, a partir das 13h30, e reunirá empresas e atrativos turísticos da região para promover experiências e divulgar opções de lazer e entretenimento para moradores e visitantes.

🦖 Atrações e atividades no estande do Dreams

Durante a feira, o público poderá conhecer mais sobre as seis atrações do complexo — Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros, Bar de Gelo, Dreams Motor Show e Eco Park Foz.

O espaço contará com roleta de prêmios, sessões de fotos com personagens temáticos como Stich e o Dino, além da presença do Homem-Aranha e princesas que prometem divertir e encantar as crianças.

🌿 Programação da Feira de Turismo

Além da presença do Dreams, a Feira de Turismo do Catuaí Palladium oferecerá uma programação diversificada, incluindo:

Oficinas e contação de histórias

Jogos de cartas e atividades educativas

Aulas de yoga com aromaterapia, voltadas a adultos e crianças

🚗 O Dreams Park Show

Localizado na Rodovia das Cataratas, o Complexo Dreams Park Show é um dos principais atrativos turísticos de Foz do Iguaçu, inaugurado em 2014.

O espaço reúne seis atrações que combinam lazer, cultura e entretenimento em um só lugar.

Entre as novidades de 2025 está o Magic Dinner Show, espetáculo que mistura malabarismo, mágica, acrobacias e manobras com motos no Globo da Morte, realizado no Dreams Motor Show.

As apresentações ocorrem diariamente às 20h, com rodízio de comida americana e opções de hambúrgueres artesanais.

Moradores de Foz que adquirem o ingresso para o Magic ganham um passeio de Super Carro.

Aos sábados, o espaço recebe shows de rock a partir das 22h — neste sábado (25), quem sobe ao palco é a banda Marea 99.

🍔 Gastronomia e benefícios locais

O complexo também conta com ótimas opções gastronômicas:

🍗 Pterofood, em frente ao Vale dos Dinossauros, com almoços e lanches;

🍕 Brickell Pizza, com fatias gigantes ao estilo americano;

🍿 Popi Happy Dreams, especializada em pipocas doces e salgadas, cafés e picolés.

Iguaçuenses e moradores dos municípios lindeiros ao Parque Nacional e ao Lago de Itaipu têm tarifas especiais em todas as atrações.

🎉 Aniversariantes entram de graça, desde que acompanhados de um pagante.

Mais informações no site oficial: www.dreamsparkshow.com.br

💡 Dica da redação

Se for visitar o Dreams Park Show, programe-se para chegar no final da tarde:

assim você aproveita as atrações de dia, faz fotos incríveis no Vale dos Dinossauros ao pôr do sol, e encerra a noite com o Magic Dinner Show no Dreams Motor Show — uma experiência completa que une diversão, gastronomia e espetáculo em um só lugar.