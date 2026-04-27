Comunidade define o futuro do turismo náutico no Lago de Itaipu em oficinas regionais

Após concluir o diagnóstico técnico nos 16 municípios lindeiros, o projeto do Masterplan de Turismo Náutico do Lago de Itaipu entra em uma fase decisiva. Entre os dias 24 e 29 de abril, quatro oficinas regionais promovem a escuta ativa de moradores e empreendedores para planejar o desenvolvimento do setor na região.

O objetivo central dos encontros é transformar dados técnicos em diretrizes práticas. A participação popular busca identificar prioridades locais, orientar novos investimentos em infraestrutura e criar produtos turísticos que respeitem a identidade de cada território.

Construção coletiva e visão estratégica

As oficinas representam uma oportunidade para a população influenciar o posicionamento do Lago no mapa do turismo nacional. De acordo com o Itaipu Parquetec, ouvir a comunidade é o caminho para garantir que o plano seja sustentável e traga resultados econômicos reais para as cadeias produtivas locais.

Mais do que validar o que já foi mapeado, os encontros pretendem construir uma visão de futuro conjunta. A iniciativa quer assegurar que o documento final não seja apenas uma peça técnica, mas um plano legítimo e alinhado aos anseios de quem vive na fronteira.

Resultados das expedições de campo

A etapa atual sucede uma série de visitas técnicas realizadas por especialistas do Itaipu Parquetec, Adetur Cataratas e Caminhos, além do Conselho dos Municípios Lindeiros. A força-tarefa percorreu estruturas náuticas e áreas de investimento nos 16 municípios que margeiam o reservatório.

Esse diagnóstico prévio confirmou o potencial do Lago de Itaipu para se consolidar como um dos principais polos náuticos do Brasil. Com o planejamento estruturado que o Masterplan propõe, a expectativa é impulsionar a geração de emprego e renda através da economia regional integrada.

Programação das oficinas regionais

As reuniões acontecem sempre das 8h30 às 12h30 e são abertas a todos os interessados no setor turístico. Confira o calendário por região:

24 de abril – Santa Terezinha de Itaipu: Abrange Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira e Itaipulândia.

Abrange Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira e Itaipulândia. 27 de abril – Guaíra: Abrange Guaíra, Mundo Novo, Terra Roxa e Mercedes.

Abrange Guaíra, Mundo Novo, Terra Roxa e Mercedes. 28 de abril – Entre Rios do Oeste: Abrange Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Missal e Santa Helena.

Abrange Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Missal e Santa Helena. 29 de abril – São José das Palmeiras: Abrange Diamante do Oeste e São José das Palmeiras.