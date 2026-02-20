Comunidade muçulmana celebra o início do Ramadan e reforça tradição cultural na Tríplice Fronteira

Evento na Mesquita de Foz do Iguaçu reuniu centenas de pessoas e destacou valores de fé, união e solidariedade

A comunidade muçulmana da Tríplice Fronteira celebrou o início do Ramadan com uma grande cerimônia realizada na Mesquita Omar Ibn Al-Khattab, em Foz do Iguaçu. O evento marcou o começo de um dos períodos mais importantes do calendário islâmico e reuniu mais de 600 pessoas em uma noite de fé, cultura e integração.

A celebração contou com uma programação especial que incluiu a inauguração da iluminação temática da mesquita, com projeções de símbolos islâmicos na cúpula, além da apresentação de um coral formado por crianças da escola árabe local. A iniciativa emocionou participantes e visitantes, reforçando o significado espiritual e cultural do momento.

Tríplice Fronteira abriga uma das maiores comunidades árabes do Brasil

A região da Tríplice Fronteira possui uma das mais expressivas comunidades árabes do país, com cerca de 20 mil pessoas, sendo considerada a segunda maior do Brasil. A presença dessa comunidade fortalece a diversidade cultural de Foz do Iguaçu e contribui para o reconhecimento da cidade como um importante centro multicultural.

O Ramadan é celebrado como um período de reflexão, espiritualidade e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. Durante esse mês sagrado, os fiéis dedicam-se à oração, à caridade e à prática do jejum, que representa um exercício de disciplina espiritual e renovação da fé.

Mesquita se torna ponto de encontro cultural e turístico

A iluminação especial instalada na mesquita permanecerá durante todo o período do Ramadan, atraindo moradores e turistas que visitam o local para conhecer mais sobre a cultura islâmica e registrar o momento. A iniciativa também reforça o papel da mesquita como um dos principais símbolos culturais e religiosos da cidade.

Além de seu significado religioso, o evento também promove o diálogo cultural e o respeito entre diferentes tradições, fortalecendo o espírito de convivência que caracteriza Foz do Iguaçu.

Celebração reforça identidade multicultural de Foz do Iguaçu

A realização das festividades demonstra a importância da diversidade cultural na formação da identidade da cidade. Foz do Iguaçu é reconhecida internacionalmente por sua convivência entre diferentes povos, religiões e tradições, o que contribui para um ambiente de respeito e integração.

O início do Ramadan representa não apenas um momento de fé para a comunidade muçulmana, mas também uma oportunidade de compartilhar valores universais como solidariedade, respeito e união, reforçando o papel da cidade como um verdadeiro ponto de encontro entre culturas.