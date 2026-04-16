Vai ter jogo da Copa 2030 no Paraguai? Veja datas, cidade e como ir saindo do Brasil

Sim — o Paraguai será uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, mas de forma simbólica. O país receberá uma partida oficial do torneio, válida pela fase de grupos, como parte das comemorações do centenário da competição.
Quando será o jogo no Paraguai?
A FIFA ainda não divulgou o calendário oficial detalhado da Copa de 2030.
Porém, já está definido que:
- O jogo no Paraguai acontecerá no início do torneio
- Será uma das três partidas inaugurais simbólicas
- Deve ocorrer entre os primeiros dias da Copa (junho de 2030)
Assim que a tabela oficial for divulgada, a data exata será confirmada.
Qual cidade vai receber o jogo?
Tudo indica que a partida será realizada em:
Assunção (capital do Paraguai)
Os estádios cotados são:
- Defensores del Chaco (principal opção)
- Possível novo estádio (ainda em estudo)
A escolha final depende de obras e exigências da FIFA até 2030.
Como ir do Brasil para o jogo no Paraguai
Para quem está em Foz do Iguaçu ou região, o Paraguai será uma das sedes mais acessíveis da Copa.
Saindo de Foz do Iguaçu:
De carro
- Distância até Assunção: ~330 km
- Tempo médio: 5h a 6h
- Rota: atravessando Ciudad del Este
De ônibus
- Linhas diretas saindo da região
- Opção mais econômica
De avião
- Voos curtos via conexão
- Alternativa para quem vem de outras regiões do Brasil
Vale a pena se hospedar em Foz do Iguaçu?
Sim — e isso pode ser uma grande tendência durante a Copa.
Foz do Iguaçu deve funcionar como uma espécie de “base” para turistas que vão ao jogo no Paraguai, por motivos como:
- Rede hoteleira maior e mais estruturada
- Mais opções de lazer e gastronomia
- Proximidade com a fronteira
- Facilidade logística
Em dias de jogo, é possível ir e voltar no mesmo dia ou ficar hospedado no Brasil.
Por que o Paraguai vai receber jogo da Copa?
A escolha faz parte de uma decisão histórica da FIFA.
A Copa de 2030 será dividida entre:
- Espanha
- Portugal
- Marrocos
- Uruguai
- Argentina
- Paraguai
Os três países sul-americanos receberão jogos simbólicos para celebrar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930 no Uruguai.