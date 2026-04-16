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Vai ter jogo da Copa 2030 no Paraguai? Veja datas, cidade e como ir saindo do Brasil

Sim — o Paraguai será uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, mas de forma simbólica. O país receberá uma partida oficial do torneio, válida pela fase de grupos, como parte das comemorações do centenário da competição.

Quando será o jogo no Paraguai?

A FIFA ainda não divulgou o calendário oficial detalhado da Copa de 2030.

 Porém, já está definido que:

  • O jogo no Paraguai acontecerá no início do torneio
  • Será uma das três partidas inaugurais simbólicas
  • Deve ocorrer entre os primeiros dias da Copa (junho de 2030)

Assim que a tabela oficial for divulgada, a data exata será confirmada.

Qual cidade vai receber o jogo?

Tudo indica que a partida será realizada em:

Assunção (capital do Paraguai)

Os estádios cotados são:

  • Defensores del Chaco (principal opção)
  • Possível novo estádio (ainda em estudo)

A escolha final depende de obras e exigências da FIFA até 2030.

 Como ir do Brasil para o jogo no Paraguai

Para quem está em Foz do Iguaçu ou região, o Paraguai será uma das sedes mais acessíveis da Copa.

Saindo de Foz do Iguaçu:

De carro

  • Distância até Assunção: ~330 km
  • Tempo médio: 5h a 6h
  • Rota: atravessando Ciudad del Este

De ônibus

  • Linhas diretas saindo da região
  • Opção mais econômica

De avião

  • Voos curtos via conexão
  • Alternativa para quem vem de outras regiões do Brasil

Vale a pena se hospedar em Foz do Iguaçu?

Sim — e isso pode ser uma grande tendência durante a Copa.

Foz do Iguaçu deve funcionar como uma espécie de “base” para turistas que vão ao jogo no Paraguai, por motivos como:

  • Rede hoteleira maior e mais estruturada
  • Mais opções de lazer e gastronomia
  • Proximidade com a fronteira
  • Facilidade logística

 Em dias de jogo, é possível ir e voltar no mesmo dia ou ficar hospedado no Brasil.

Por que o Paraguai vai receber jogo da Copa?

A escolha faz parte de uma decisão histórica da FIFA.

A Copa de 2030 será dividida entre:

  • Espanha
  • Portugal
  • Marrocos
  • Uruguai
  • Argentina
  • Paraguai

Os três países sul-americanos receberão jogos simbólicos para celebrar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930 no Uruguai.

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