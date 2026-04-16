Vai ter jogo da Copa 2030 no Paraguai? Veja datas, cidade e como ir saindo do Brasil

Sim — o Paraguai será uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, mas de forma simbólica. O país receberá uma partida oficial do torneio, válida pela fase de grupos, como parte das comemorações do centenário da competição.

Quando será o jogo no Paraguai?

A FIFA ainda não divulgou o calendário oficial detalhado da Copa de 2030.

Porém, já está definido que:

O jogo no Paraguai acontecerá no início do torneio

Será uma das três partidas inaugurais simbólicas

Deve ocorrer entre os primeiros dias da Copa (junho de 2030)

Assim que a tabela oficial for divulgada, a data exata será confirmada.

Qual cidade vai receber o jogo?

Tudo indica que a partida será realizada em:

Assunção (capital do Paraguai)

Os estádios cotados são:

Defensores del Chaco (principal opção)

Possível novo estádio (ainda em estudo)

A escolha final depende de obras e exigências da FIFA até 2030.

Como ir do Brasil para o jogo no Paraguai

Para quem está em Foz do Iguaçu ou região, o Paraguai será uma das sedes mais acessíveis da Copa.

Saindo de Foz do Iguaçu:

De carro

Distância até Assunção: ~330 km

Tempo médio: 5h a 6h

Rota: atravessando Ciudad del Este

De ônibus

Linhas diretas saindo da região

Opção mais econômica

De avião

Voos curtos via conexão

Alternativa para quem vem de outras regiões do Brasil

Vale a pena se hospedar em Foz do Iguaçu?

Sim — e isso pode ser uma grande tendência durante a Copa.

Foz do Iguaçu deve funcionar como uma espécie de “base” para turistas que vão ao jogo no Paraguai, por motivos como:

Rede hoteleira maior e mais estruturada

Mais opções de lazer e gastronomia

Proximidade com a fronteira

Facilidade logística

Em dias de jogo, é possível ir e voltar no mesmo dia ou ficar hospedado no Brasil.

Por que o Paraguai vai receber jogo da Copa?

A escolha faz parte de uma decisão histórica da FIFA.

A Copa de 2030 será dividida entre:

Espanha

Portugal

Marrocos

Uruguai

Argentina

Paraguai

Os três países sul-americanos receberão jogos simbólicos para celebrar os 100 anos da primeira Copa do Mundo, realizada em 1930 no Uruguai.