Conexão Curitiba-Lisboa: Paraná terá voo para a Europa a partir de 2026

Rota direta será operada pela TAP Air Portugal entre Curitiba e Lisboa, reforçando turismo e negócios internacionais

O Paraná dará um importante passo na internacionalização da aviação comercial: a companhia aérea portuguesa TAP Air Portugal anunciou que, a partir de 2 de julho de 2026, iniciará uma rota direta entre o Aeroporto Internacional Afonso Pena (Curitiba) e Lisboa, com três frequências semanais. Governo do Paraná

✈️ Detalhes da rota

Frequência: terças, quintas e sábados. Governo do Paraná

Aeronave: modelo Airbus A330-200, com capacidade para 269 passageiros. Governo do Paraná

Vendas de passagens: início previsto para 11 de novembro de 2025 . Governo do Paraná

No percurso de retorno (Lisboa → Curitiba) haverá parada técnica no Rio de Janeiro. Governo do Paraná

🌍 Impactos esperados para o turismo e negócios

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou que a nova rota “reforça o protagonismo do Paraná no cenário global” e que a ligação direta com Portugal vai impulsionar tanto o turismo receptivo europeu quanto as oportunidades de negócios entre a Europa e o Estado. Governo do Paraná

Entre janeiro e setembro de 2025, o Paraná já registrou crescimento de 22,9% no número de turistas internacionais, consolidando-se como o quarto principal portão de entrada de visitantes estrangeiros no Brasil. Governo do Paraná

🏗 Infraestrutura e logística

Para viabilizar o aumento da malha aérea internacional, o Estado e a concessionária Motiva Aeroportos estão investindo na expansão da estrutura do Aeroporto Afonso Pena, incluindo o projeto da terceira pista, previsto para conclusão até o fim de 2026. Governo do Paraná

Além disso, o terminal de Foz do Iguaçu já conta com pista ampliada de 2.700 metros, a maior da região Sul do Brasil, o que favorece a conectividade internacional. Governo do Paraná

✅ O que isso significa para Foz do Iguaçu e região

Embora a nova rota seja entre Curitiba ↔ Lisboa, os benefícios reverberam para toda a região, incluindo a trí-fronteira (Brasil, Argentina, Paraguai) e destinos como Foz do Iguaçu:

Maior visibilidade internacional do Paraná como destino turístico de natureza, aventura e negócios.

Potencial para mais voos internacionais ou conexões a partir de Foz, conforme a malha aérea evolui.

Aumento de fluxos de turistas europeus que podem estender estadia para outras regiões do Estado.

Oportunidade para empresários, operadores de turismo, hotelaria e serviços da região se prepararem para nova demanda internacional.