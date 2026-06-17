Conexão GERA celebra encerramento de semestre com arte e cultura no Teatro Barracão

O Teatro Barracão recebe, no dia 27 de junho, a 3ª edição do Conexão GERA. O evento marca o encerramento das atividades do primeiro semestre de 2026 do Projeto GERA, celebrando a trajetória formativa de jovens e mulheres que participaram das oficinas e cursos realizados ao longo dos últimos meses.

Com início programado para as 14h, o encontro é aberto à comunidade e reúne participantes, familiares e artistas locais em uma tarde dedicada à expressão popular. A programação destaca o protagonismo social e o desenvolvimento de talentos artísticos da região.

Certificação e mostras culturais

Um dos momentos centrais do evento será a certificação das alunas e alunos que concluíram as capacitações. Além da entrega dos certificados, o público poderá conferir de perto as mostras de trabalhos desenvolvidos nas oficinas, que traduzem os processos criativos e formativos vivenciados durante o semestre.

O Conexão GERA promove também o diálogo direto com o território ao receber artistas locais para apresentações culturais. Essa integração busca fortalecer a produção artística da cidade e valorizar as diferentes linguagens que compõem a identidade cultural da comunidade.

Transformação social por meio da educação

Para além da cerimônia, a iniciativa evidencia como a arte e a educação atuam como ferramentas essenciais para a autonomia e o desenvolvimento social. O projeto reforça o compromisso em criar espaços de escuta e pertencimento para mulheres e jovens, promovendo a cidadania e a ampliação de oportunidades.

Saiba mais sobre o Projeto GERA

Realizado pelo Centro de Cultura Popular com apoio da Itaipu Binacional, o Projeto GERA foca no desenvolvimento cultural e social de grupos em situação de vulnerabilidade. Durante o primeiro semestre de 2026, foram oferecidas oficinas em áreas diversificadas, como:

Beleza e Estética: Trancista e manicure.

Trancista e manicure. Moda e Produção: Corte e costura e estamparia.

Corte e costura e estamparia. Artes e Comunicação: Rap, fotografia, desenho e teatro.

Essas formações incentivam a capacitação profissional e o fortalecimento de vínculos comunitários, criando trajetórias de sucesso pessoal e coletivo para todos os envolvidos.

Serviço

Evento: 3ª edição do Conexão GERA Data: 27 de junho de 2026 Horário: 14h Local: Teatro Barracão Entrada: Gratuita