Dar nome é criar conexão: público é convidado a batizar nova onça-pintada no Parque Nacional do Iguaçu

Eco Park Foz e Projeto Onças do Iguaçu fortalecem laços com a conservação da fauna

O Eco Park Foz e o Projeto Onças do Iguaçu lançaram uma ação especial para aproximar ainda mais a comunidade da conservação da onça-pintada na região de Foz do Iguaçu. Uma nova onça-pintada foi registrada recentemente no Parque Nacional do Iguaçu, e o público está sendo convidado a escolher o nome do animal.

A iniciativa reforça a importância da preservação da Mata Atlântica e do trabalho contínuo de pesquisa, monitoramento e educação ambiental realizado na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai.

Parceria em prol das onças-pintadas

O Projeto Onças do Iguaçu desenvolve um trabalho fundamental de monitoramento, pesquisa e conservação das onças-pintadas na região de Foz do Iguaçu. O Eco Park Foz apoia o projeto desde 2023, repassando materiais e equipamentos utilizados para acompanhar os animais em vida livre.

Essa parceria também fortalece ações como o projeto “Ciscando o Futuro”, que auxilia pequenos produtores na construção de galinheiros mais seguros, reduzindo conflitos e evitando ataques de onças às aves de criação.

Nova onça-pintada registrada no Parque Nacional do Iguaçu

O jovem macho foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2025, por meio de armadilhas fotográficas utilizadas pela equipe do Projeto Onças do Iguaçu. Desde então, seus deslocamentos vêm sendo monitorados, contribuindo para o conhecimento sobre o comportamento da espécie na região.

Agora, a ação entra em uma nova etapa: envolver a sociedade na escolha do nome desse novo símbolo da fauna local.

Dois nomes finalistas: Cauã e Tekó

Após uma votação interna entre os colaboradores do Eco Park Foz, dois nomes foram selecionados para a fase final:

Cauã – significa “gavião” e remete à visão aguçada e ao poder.

Tekó – faz referência ao modo de viver e ao equilíbrio.

A decisão final será tomada com a participação do público, que poderá votar de maneira simples e acessível.

Como participar da escolha do nome

A votação pode ser feita de duas formas:

Nas redes sociais Na postagem oficial do Eco Park Foz (@ecoparkfoz), em parceria com o perfil do Projeto Onças do Iguaçu (@oncasdoiguacu).

Presencialmente no Eco Park Foz Durante a visita ao parque, haverá um espaço reservado para que os visitantes registrem seu voto e escolham entre Cauã e Tekó.

A votação fica aberta até o dia 13 de fevereiro (sexta-feira).

Evento especial revela o nome escolhido

O resultado será anunciado em um evento especial no Eco Park Foz, no dia 14 de fevereiro (sábado), a partir das 14h, em parceria com o Projeto Onças do Iguaçu.

Durante a programação, os visitantes poderão:

Acompanhar uma exposição educativa ao longo da trilha, com informações sobre as onças-pintadas.

Participar de um momento de celebração da parceria entre o Eco Park Foz e o Projeto Onças do Iguaçu, destacando a importância da conservação da espécie na região.

Eco Park Foz: educação ambiental e experiências com a natureza

O Eco Park Foz é um zoológico moderno cuja principal missão é contar a história da relação da humanidade com os animais. Essa mensagem é transmitida por meio dos recintos e das experiências oferecidas ao público.

O espaço reúne animais domésticos e silvestres, com áreas de interação com coelhos, vacas, mini cabras e outros animais, proporcionando contato direto e educativo com a fauna.

A programação conta ainda com:

Atividades educativas realizadas pela equipe de educação ambiental, voltadas para diferentes faixas etárias.

Apresentação de falcoaria, considerada uma experiência única em toda a América do Sul, que une conservação, história e comportamento animal.

Horário de funcionamento e localização

O Eco Park Foz funciona diariamente, das 9h às 17h.

Localização Rodovia das Cataratas, ao lado do Complexo Dreams Park Show, em Foz do Iguaçu (PR).

Mais informações Site: www.dreamsecopark.com.br SAC: 0800 200 2019

A ação de escolha do nome da nova onça-pintada reforça o compromisso conjunto do Eco Park Foz e do Projeto Onças do Iguaçu com a conservação da fauna regional e com a participação ativa da comunidade nesse processo.