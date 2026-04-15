Deoclecio Duarte marca presença no Iron Falls e reforça conexão com o Paraná real

O apresentador Deoclecio Duarte, à frente do programa Paraná da Gente, exibido pela Rede Massa (afiliada ao SBT), esteve presente neste domingo (12) na XIII edição do Iron Falls – tradicional corrida de obstáculos que reúne atletas e entusiastas da superação em um dos cenários mais desafiadores do Paraná.

A participação de Deoclecio no evento reforça a essência do programa: estar próximo das pessoas, vivenciar histórias reais e valorizar iniciativas que promovem saúde, esporte e integração comunitária.

Durante o Iron Falls, o apresentador acompanhou de perto o desempenho dos participantes, destacou histórias de superação e mostrou ao público a energia contagiante de um evento que vai muito além da competição — é sobre persistência, união e espírito coletivo.

“Eventos como o Iron Falls representam exatamente o que buscamos mostrar no Paraná da Gente: pessoas que se desafiam, que acreditam e que fazem a diferença em suas comunidades”, destacou Deoclecio.

Presença que fortalece o propósito do programa

Com quase um ano no ar, o Paraná da Gente já se consolida como um espaço dedicado a boas notícias, evidenciando o lado positivo das cidades paranaenses. A presença de Deoclecio em eventos como o Iron Falls demonstra, na prática, o compromisso com essa proposta.

Mais do que apresentar, ele participa, interage e vive o que mostra — criando uma conexão genuína com o público e dando visibilidade a iniciativas que muitas vezes não chegam à grande mídia.

Esporte, superação e inspiração

O Iron Falls é conhecido por seus percursos desafiadores, com obstáculos que exigem força física, resistência e determinação. Ao destacar o evento, o programa amplia o alcance de histórias inspiradoras e incentiva a prática esportiva na região Oeste do Paraná.

A cobertura reforça o papel do Paraná da Gente como um elo entre comunidades, projetos e pessoas que transformam realidades através de atitudes positivas.