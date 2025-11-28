Descubra Foz do Iguaçu como você nunca viu: City Tour Experience

Se você está planejando sua viagem para Foz do Iguaçu e deseja conhecer mais do que as famosas Cataratas, o City Tour Experience é um passeio indispensável. Com saída dos hotéis Hotel Tarobá e Tarobá Express, todas as terças, quartas, quintas, sextas e sábados às 08:00, esta experiência revela o lado histórico, cultural e religioso da cidade em aproximadamente quatro horas de imersão completa.

O que você vai conhecer no City Tour Experience

Avenida Pedro Basso

Uma das avenidas mais bonitas de Foz do Iguaçu, marcada por árvores imponentes e casas elegantes. O clima urbano sofisticado transforma o percurso em uma verdadeira abertura cinematográfica do passeio.

Mesquita Omar Ibn Al-Khatab

Um dos maiores símbolos da comunidade islâmica da cidade. Aqui, você vivencia a força da cultura árabe, observa a arquitetura singular e ainda tem tempo para adquirir produtos típicos e exclusivos.

Templo Budista Chen Tien

Um cenário de contemplação e espiritualidade. O local possui diversos jardins e estátuas marcantes, incluindo a do Buda Mi La Pu-San, que transmite paz e serenidade. É um dos pontos mais fotografados de Foz do Iguaçu.

Catedral Nossa Senhora de Guadalupe

Localizada no ponto mais alto da cidade, a catedral impressiona pelo estilo arquitetônico contemporâneo e pela atmosfera de fé. Um ambiente que emociona visitantes de todas as crenças.

Mercado Público Barrageiro

Encerrando o tour com os sabores da fronteira, o mercado une cultura, gastronomia e artesanato. Ideal para comprar lembranças, conhecer produtos típicos e saborear o espírito regional.

Almoço no Óga Restaurante

Após o tour, há uma parada opcional para almoço no Óga Restaurante. O local oferece uma culinária que representa a tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, acompanhada de um welcome drink que torna a experiência ainda mais especial. O almoço não está incluso no valor do passeio.

Ônibus Tour Experience

O ponto de saída e retorno é fixo nos hotéis Tarobá Hotel e Tarobá Express. Em caso de chuva, a atividade acontece normalmente, salvo situações extremas. Recomenda-se o uso de capa de chuva e roupas adequadas ao clima de Foz do Iguaçu, que pode variar bastante.

Política de Meia-Entrada

Crianças até 5 anos não pagam

Crianças de 6 a 10 anos pagam meia

A partir de 11 anos o valor é integral

Informações Essenciais

Duração aproximada: 4 horas

Saídas: terças a sábados às 08:00

Indicado para famílias, casais e grupos

Passeio cultural e religioso com diversidade única no Brasil

Reserve Agora

Televendas: +55 (45) 2102-7715

Vendas: +55 (45) 2102-7715

Garanta sua vaga com antecedência e descubra Foz do Iguaçu além do óbvio. O City Tour Experience oferece uma viagem cultural inesquecível em uma das cidades mais surpreendentes do país.