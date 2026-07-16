Diocese de Foz do Iguaçu será consagrada a São Miguel Arcanjo na 20ª Romaria Diocesana

A Diocese de Foz do Iguaçu se prepara para um marco em sua trajetória espiritual. No dia 30 de agosto, a comunidade católica participará da consagração oficial da diocese a São Miguel Arcanjo. O ato solene integra a programação da 20ª Romaria Diocesana e faz parte do movimento nacional de renovação intitulado “A Grande Reconquista”.

A solenidade, que ocorrerá na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, será conduzida pelo Instituto Hesed, de Fortaleza. Um dos pontos altos será a presença da imagem oficial peregrina do Arcanjo, vinda diretamente do Santuário do Monte Gargano, na Itália, local reconhecido pelas aparições de São Miguel.

Espiritualidade e Proteção: O sentido da consagração

A iniciativa atende a um pedido do bispo diocesano, Dom Sergio de Deus Borges. Segundo o bispo, a consagração é uma forma de colocar toda a comunidade sob a guarda do Príncipe das Milícias Celestes.

Dom Sergio destaca que São Miguel Arcanjo é o líder do exército de anjos fiéis, simbolizando a vitória do bem. O objetivo central deste ato é renovar a fé dos fiéis e buscar proteção espiritual contra as adversidades do tempo presente.

Cronograma da 20ª Romaria Diocesana

A celebração da Romaria completa duas décadas de história em Foz do Iguaçu, reunindo fiéis de 14 cidades e 30 paróquias. A preparação começa dias antes do evento principal:

26 a 28 de agosto: Tríduo preparatório em todas as paróquias da Diocese.

Tríduo preparatório em todas as paróquias da Diocese. 29 de agosto (19h): Santa Missa celebrada pelo Setor Juvenil na Paróquia São João Batista, no centro da cidade.

No dia principal, 30 de agosto, a programação inicia logo cedo para acolher os romeiros:

07h00: Concentração na Praça do Mitre. 07h30: Início da caminhada rumo à Catedral, acompanhando as imagens de Nossa Senhora de Guadalupe e São João Batista. 09h30: Santa Missa de Consagração da Diocese a São Miguel Arcanjo.

Durante a tarde, os fiéis poderão participar da oração do Terço e atendimento de confissões. Às 14h, acontece a Missa da Saúde. A partir das 15h, o Instituto Hesed assume a condução de um momento de louvor, Adoração ao Santíssimo e o tradicional Terço do Combate.

O papel do Instituto Hesed e o Gesto Concreto

O Instituto Hesed é hoje uma das maiores referências de evangelização no Brasil, com forte presença nas redes sociais. Seu carisma é pautado na propagação da Misericórdia Divina e na devoção aos santos anjos, auxiliando fiéis em todo o país no fortalecimento da vida sacramental.

Além da programação religiosa, a Romaria mantém seu compromisso social. A organização convida o público a realizar um gesto concreto por meio de doações. Serão arrecadados alimentos não perecíveis, roupas em bom estado e produtos de higiene e limpeza. O evento contará com praça de alimentação para atender todos os visitantes.