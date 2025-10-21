Domingo Legal grava matérias especiais em Foz do Iguaçu com apoio do Visit Iguassu

O programa Domingo Legal, exibido pelo SBT, está em Foz do Iguaçu para gravar duas matérias especiais que prometem destacar os encantos e experiências únicas do Destino Iguaçu. A ação conta com o apoio do Visit Iguassu, responsável por coordenar e viabilizar toda a logística da equipe da emissora, em parceria com empresas associadas do trade turístico local.

Reconhecido por seu formato leve e voltado ao entretenimento familiar, o Domingo Legal é uma das produções mais tradicionais da televisão brasileira, com mais de 30 anos no ar e atualmente segundo lugar em audiência entre os programas dominicais.

Gravações em pontos icônicos do Destino

As gravações acontecem entre os dias 20 e 23 de outubro, com uma equipe de nove profissionais do SBT, e irão gerar duas reportagens especiais: uma com exibição prevista para novembro de 2025 e outra entre o final de janeiro e o início de fevereiro de 2026.

Durante a passagem pela cidade, o grupo visita alguns dos principais atrativos turísticos da região, evidenciando a integração trinacional entre Brasil, Paraguai e Argentina, e a diversidade de experiências que fazem de Foz um dos destinos mais completos do país.

Entre os destaques das gravações estão as personagens Narcisa, Webe Camargo e Nick Bahls, interpretadas pelo humorista Tiago Barnabé, conhecidas pelo público pelo tom divertido e irreverente que promete render momentos de humor e descontração.

Parceria estratégica para promoção do turismo

O Visit Iguassu coordena toda a ação junto aos associados, incluindo passagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte local, acompanhamento técnico e autorizações. A iniciativa reforça o compromisso do Instituto em promover Foz do Iguaçu como referência nacional e internacional em turismo de lazer e eventos.

“O apoio às gravações do Domingo Legal reforça o nosso compromisso em promover Foz do Iguaçu de forma estratégica e contínua. Estar presente em mais um programa com tamanha audiência nacional é uma oportunidade valiosa para ampliar a visibilidade do Destino e mostrar ao público brasileiro toda a diversidade de experiências que a nossa região oferece”, destacou Jaime Mendes, presidente do Visit Iguassu.

As matérias fazem parte de um conjunto de ações que vêm posicionando Foz do Iguaçu como cenário para grandes produções televisivas, fortalecendo o turismo, a economia e a imagem da cidade no cenário nacional.

📸 Créditos das fotografias: Visit Iguassu