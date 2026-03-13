Dreamland Museu de Cera lança estátua do apresentador Ratinho em Foz do Iguaçu

O Dreamland Museu de Cera, uma das principais atrações de Foz do Iguaçu, prepara um lançamento especial para este mês. O espaço cultural inaugura uma nova estátua em seu acervo, desta vez homenageando uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira.

Cerimônia de inauguração acontece no sábado, 14 de março

A cerimônia oficial de inauguração da estátua está marcada para sábado, 14 de março de 2026, com início às 10 horas. O evento acontecerá no Dreams Motor Show, espaço que integra o complexo de entretenimento.

O convite para o lançamento é feito pelo Dreams Park Show, que promove um momento especial para marcar a chegada da nova atração ao museu.

Homenageado será o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho

A nova estátua do Dreamland terá a figura do consagrado apresentador Carlos Roberto Massa, popularmente conhecido como Ratinho. A escolha celebra a trajetória e a influência do comunicador, reconhecido nacionalmente por seus programas de televisão.

A presença do próprio Ratinho na cerimônia torna o evento ainda mais significativo. O homenageado confirmou participação no ato de inauguração, onde poderá ver de perto sua reprodução em cera.

Evento inclui brunch e requer confirmação de presença

A programação do lançamento inclui um brunch para os convidados, proporcionando um ambiente descontraído para celebrar a nova aquisição do museu.

Os interessados em participar devem confirmar presença através do WhatsApp, seguindo as instruções do convite oficial. A organização solicita a confirmação para melhor planejamento do evento.

Dreamland Museu de Cera amplia seu acervo em Foz

Com esta adição, o Dreamland Museu de Cera reforça seu compromisso em expandir e diversificar seu acervo, trazendo personalidades que marcaram a cultura popular brasileira.

Localizado em Foz do Iguaçu, o museu se consolida como um ponto turístico cultural importante na região das Cataratas, oferecendo aos visitantes a oportunidade de encontrar reproduções fiéis de celebridades nacionais e internacionais.

A inauguração da estátua do Ratinho representa não apenas uma nova atração, mas também um reconhecimento à contribuição do apresentador para a mídia e entretenimento no Brasil.