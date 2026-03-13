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Dreamland Museu de Cera lança estátua do apresentador Ratinho em Foz do Iguaçu

Dreamland Museu de Cera, uma das principais atrações de Foz do Iguaçu, prepara um lançamento especial para este mês. O espaço cultural inaugura uma nova estátua em seu acervo, desta vez homenageando uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira.

Cerimônia de inauguração acontece no sábado, 14 de março

A cerimônia oficial de inauguração da estátua está marcada para sábado, 14 de março de 2026, com início às 10 horas. O evento acontecerá no Dreams Motor Show, espaço que integra o complexo de entretenimento.

O convite para o lançamento é feito pelo Dreams Park Show, que promove um momento especial para marcar a chegada da nova atração ao museu.

Homenageado será o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho

A nova estátua do Dreamland terá a figura do consagrado apresentador Carlos Roberto Massa, popularmente conhecido como Ratinho. A escolha celebra a trajetória e a influência do comunicador, reconhecido nacionalmente por seus programas de televisão.

A presença do próprio Ratinho na cerimônia torna o evento ainda mais significativo. O homenageado confirmou participação no ato de inauguração, onde poderá ver de perto sua reprodução em cera.

Evento inclui brunch e requer confirmação de presença

A programação do lançamento inclui um brunch para os convidados, proporcionando um ambiente descontraído para celebrar a nova aquisição do museu.

Os interessados em participar devem confirmar presença através do WhatsApp, seguindo as instruções do convite oficial. A organização solicita a confirmação para melhor planejamento do evento.

Dreamland Museu de Cera amplia seu acervo em Foz

Com esta adição, o Dreamland Museu de Cera reforça seu compromisso em expandir e diversificar seu acervo, trazendo personalidades que marcaram a cultura popular brasileira.

Localizado em Foz do Iguaçu, o museu se consolida como um ponto turístico cultural importante na região das Cataratas, oferecendo aos visitantes a oportunidade de encontrar reproduções fiéis de celebridades nacionais e internacionais.

A inauguração da estátua do Ratinho representa não apenas uma nova atração, mas também um reconhecimento à contribuição do apresentador para a mídia e entretenimento no Brasil.

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