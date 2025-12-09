Dreams Ice Bar comemora 8 anos com promoção para moradores de Foz do Iguaçu

O Dreams Ice Bar, do Dreams Park Show, está comemorando 8 anos com uma promoção especial para moradores de Foz do Iguaçu.

De quinta (11) a domingo (14), quem apresentar documento com foto, comprovante de endereço e doar 1 kg de alimento não perecível poderá entrar no Bar de Gelo por apenas R$ 20.

A experiência inclui open bar de drinks com e sem álcool por 30 minutos em um ambiente com temperatura abaixo de zero.

No domingo (14), haverá DJ das 18h às 20h e serão servidos docinhos para os visitantes.

Inaugurado em 2017, o Dreams Ice Bar já recebeu mais de 1,3 milhão de visitantes e mantém temperatura média de -10 ºC, com mais de 60 toneladas de gelo e esculturas inspiradas em filmes famosos.

O bar funciona das 10h às 22h, com 16 sessões por dia.

As reservas podem ser feitas em:

👉 https://dreams-park-show.reservio.com/

Outras atrações do complexo:

O Dreams Park Show também conta com Eco Park Foz, Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros e Dreams Motor Show.

Até domingo (14), moradores de Foz pagam R$ 15 + 1 kg de alimento para visitar cada uma das cinco atrações.

Mais informações em:

👉 www.dreamsparkshow.com.br