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Dreams Motor Show amplia sessões do Espetáculo Magic na reta final das férias em Foz

Para atender ao grande fluxo de turistas em Foz do Iguaçu neste encerramento de férias escolares, o Dreams Motor Show anunciou uma programação especial. O Espetáculo Magic contará com sessões extras diárias até o próximo domingo, dia 26 de julho.

A iniciativa visa oferecer mais oportunidades para que moradores e visitantes aproveitem as últimas tardes e noites de folga com entretenimento de alta qualidade.

Horários das apresentações e gastronomia

O espetáculo foi estrategicamente distribuído em três períodos para acompanhar as refeições no museu de motocicletas. Os visitantes podem conferir as exibições nos seguintes horários:

  • Almoço: sessões às 12h e às 13h30.
  • Jantar: sessão principal às 20h.

Durante as apresentações diurnas, o público conta com um buffet livre de churrasco, servido das 12h às 15h. À noite, o cardápio oferece opções de pratos tradicionais e drinques temáticos em um ambiente totalmente imersivo.

Rock, ilusionismo e o Globo da Morte

A proposta do Espetáculo Magic é unir a energia do rock and roll a performances de impacto. A trilha sonora, composta por clássicos do gênero, embala números de acrobacias e ilusionismo.

O ponto alto da apresentação é o emocionante Globo da Morte, que ocorre dentro do próprio restaurante, proporcionando uma experiência próxima e impactante para os espectadores.

No sábado, dia 25, a programação musical ganha um reforço com o show da banda Eletrossauros, que sobe ao palco a partir das 22h para agitar a noite iguaçuense.

Complexo Dreams Park Show e Zoo Park Foz

O Dreams Motor Show faz parte de um dos maiores polos turísticos da região. O complexo abriga também o Museu de Cera, as réplicas do Maravilhas do Mundo, o congelante Dreams Ice Bar e o Vale dos Dinossauros. Para quem busca compras, a unidade da Luryx Duty Free oferece produtos importados no local.

A poucos metros dali, o Zoo Park Foz complementa o roteiro com foco em natureza e preservação. O espaço inclui o Centro de Falcoaria, a Fazendinha e a Floresta dos Primatas, permitindo um contato direto com diferentes espécies de animais.

Serviço e Localização

O Complexo Dreams Park Show está localizado na Rodovia das Cataratas e mantém as portas abertas diariamente, das 9h às 22h.

Para consultar políticas de descontos para moradores e validar horários específicos de cada atração, os interessados devem acessar o site oficial da instituição.

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