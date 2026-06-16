Dreams Motor Show vira reduto da torcida brasileira com transmissão da Copa do Mundo

O Dreams Motor Show se prepara para receber os torcedores em um ambiente totalmente customizado em verde e amarelo. O espaço confirmou a transmissão oficial do segundo desafio da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: o confronto entre Brasil e Haiti. A partida será exibida em um dos maiores telões da Tríplice Fronteira, garantindo uma experiência imersiva e vibrante para o público.

Além do telão principal, a estrutura conta com 18 televisões estrategicamente espalhadas, permitindo que os visitantes acompanhem cada lance de qualquer ponto do local. Para completar a programação, quem chegar cedo poderá conferir o prestigiado Espetáculo Magic antes do início da partida, que está marcada para as 21h30.

Entretenimento e interatividade durante os jogos

Para elevar o clima de celebração, o bar do Dreams Motor Show desenvolveu um cardápio de drinks temáticos nas cores da bandeira nacional. A iniciativa visa unir a paixão pelo futebol ao ambiente nostálgico e exclusivo do museu de motocicletas.

A expectativa da administração é de casa cheia. Segundo Paula Haito, gerente comercial e de marketing do Complexo Dreams Park Show, a procura superou as estimativas iniciais logo na estreia da competição. “No primeiro jogo do Brasil, o Motor Show ficou lotado. Acreditamos que nesta sexta-feira repetiremos esse sucesso”, afirma a executiva.

Durante as transmissões, o público também poderá participar de ações especiais que incluem sorteios de brindes, promoções e cortesias. Todas as novidades e ativações em tempo real são divulgadas pelo perfil oficial no Instagram @dreamsmotorshow.

Programação especial para o feriado de 24 de junho

No dia 24 de junho, quarta-feira e feriado municipal em Foz do Iguaçu, a Seleção Brasileira volta a campo para enfrentar a Escócia, às 19h. Para esta data, o cronograma de atrações sofrerá uma alteração logística: a transmissão do jogo ocorrerá primeiro, com o Espetáculo Magic sendo apresentado imediatamente após o apito final.

Diversão completa no Dreams Park Show

O Dreams Motor Show é apenas uma das experiências disponíveis no complexo turístico localizado na Rodovia das Cataratas. Os visitantes podem estender o roteiro conhecendo outras atrações consagradas:

Museu de Cera Dreamland: Encontro com ídolos mundiais em esculturas de tamanho real.

Encontro com ídolos mundiais em esculturas de tamanho real. Maravilhas do Mundo: Réplicas dos principais monumentos do planeta.

Réplicas dos principais monumentos do planeta. Vale dos Dinossauros: Uma viagem à pré-história com criaturas animatrônicas.

Uma viagem à pré-história com criaturas animatrônicas. Dreams Ice Bar: Experiência glacial a -10 °C com copos feitos de gelo.

Experiência glacial a -10 °C com copos feitos de gelo. Luryx Duty Free: Uma das maiores lojas francas da região para compras internacionais.

Ao lado do complexo, o Zoo Park Foz complementa o passeio com atividades de imersão na natureza, como o Centro de Falcoaria, a Mini Fazenda e a Floresta dos Primatas.

Serviço e Tarifas Reduzidas

O Complexo Dreams Park Show funciona diariamente, das 9h às 22h. Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros possuem benefícios exclusivos, com tarifas reduzidas mediante a apresentação de documento com foto e comprovante de residência atualizado.