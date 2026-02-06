Emirados Árabes vão bancar novo trem elétrico no Paraguai com 11 trens, 12 estações e economia de até US$ 4,5 bilhões

Paraguai dá passo histórico e volta ao mapa ferroviário da América do Sul

O Paraguai se prepara para retomar com força seu protagonismo na infraestrutura de transporte da América do Sul. Em parceria com os Emirados Árabes Unidos, o país vai implantar um moderno trem elétrico suburbano ligando Assunção a Ypacaraí, em um projeto que combina inovação, sustentabilidade e forte impacto econômico.

Com 11 trens, 12 estações e capacidade para atender cerca de 40 mil passageiros por dia, o sistema é apresentado pelo governo como um marco de modernização e um símbolo de um novo ciclo de desenvolvimento para o Paraguai.

Do passado ferroviário à visão de futuro

Ao anunciar o acordo, o presidente Santiago Peña destacou o peso histórico do projeto. Ele relembrou o ano de 1861, quando uma locomotiva circulou pela primeira vez no Paraguai, e comparou aquele momento à nova fase que o país vive agora, com um sistema ferroviário elétrico, moderno e sustentável.

Para o governo, o trem suburbano representa continuidade institucional, resgate da vocação ferroviária paraguaia e um salto de qualidade na mobilidade urbana, com reflexos diretos na economia e na qualidade de vida da população.

Como será o novo trem entre Assunção e Ypacaraí

O projeto prevê a implantação de um trem elétrico suburbano no trecho Assunção–Ypacaraí, operando com tecnologia considerada limpa e eficiente.

Principais características do sistema:

Trecho: ligação ferroviária entre Assunção e Ypacaraí

ligação ferroviária entre Assunção e Ypacaraí Estações: 12 estações ao longo do percurso

12 estações ao longo do percurso Frota: 11 trens elétricos

11 trens elétricos Capacidade diária: aproximadamente 40 mil passageiros

aproximadamente 40 mil passageiros Projeção anual: cerca de 14 milhões de usuários

A expectativa é que o trem alivie a pressão sobre o transporte rodoviário, reduza o tempo de deslocamento e ofereça mais conforto e previsibilidade para quem depende do transporte coletivo na região metropolitana de Assunção.

Impacto econômico: até US$ 4,5 bilhões em 30 anos

O governo paraguaio destaca o forte impacto econômico do projeto. A estimativa é de que a população possa economizar cerca de US$ 150 milhões por ano, somando uma economia potencial de US$ 4,5 bilhões em um período de 30 anos.

Essa economia leva em conta fatores como:

redução do tempo de viagem

diminuição de custos indiretos de transporte

aumento de produtividade devido à melhoria na mobilidade urbana

O trem elétrico suburbano é tratado como um dos projetos de infraestrutura mais relevantes do Paraguai, tanto pela transformação na mobilidade quanto pelo ganho econômico de longo prazo.

Investimento estrangeiro e parceria estratégica

O investimento previsto é de aproximadamente US$ 450 milhões, com participação direta dos Emirados Árabes Unidos por meio da empresa Etihad Rail, referência no setor ferroviário.

O sistema será operado com energia limpa e renovável, reforçando o compromisso do Paraguai com soluções sustentáveis para transporte urbano e consolidando o país como destino atraente para investimentos de alto impacto.

Geração de empregos e desenvolvimento local

Além de modernizar o transporte, o projeto ferroviário também terá impacto direto no mercado de trabalho e na economia local.

As projeções indicam:

20 mil empregos temporários durante a fase de construção

durante a fase de construção cerca de 500 empregos permanentes na operação, manutenção e gestão do sistema

Essas oportunidades devem beneficiar profissionais da construção civil, engenharia, tecnologia, serviços e administração, fortalecendo a cadeia produtiva em torno do novo corredor ferroviário.

Cronograma e início das operações

O governo estima que o trem possa começar a operar 36 meses após a conclusão dos estudos de viabilidade técnica.

Com o sistema em funcionamento, a expectativa é:

redução do número de veículos nas ruas

diminuição de congestionamentos em pontos críticos

oferta de uma alternativa mais rápida, confortável e confiável ao transporte por ônibus

O projeto é visto como peça-chave para reorganizar a mobilidade na região metropolitana de Assunção e preparar o Paraguai para um crescimento urbano mais planejado.

Paraguai se reposiciona no cenário internacional

O acordo com os Emirados Árabes Unidos faz parte de uma agenda mais ampla do Paraguai para se reposicionar no cenário internacional, atrair investimentos e se tornar um polo estratégico na região.

Durante a visita oficial ao país árabe, o presidente Santiago Peña manteve encontros voltados a temas como:

cooperação em tecnologia e inteligência artificial

iniciativas para transformar o Paraguai em um hub regional de negócios e logística

O trem suburbano, nesse contexto, é não apenas um projeto de mobilidade, mas também uma vitrine da nova imagem que o Paraguai busca consolidar: um país conectado, moderno e aberto a parcerias globais.

Um novo capítulo para a infraestrutura paraguaia

O novo trem elétrico entre Assunção e Ypacaraí sintetiza a combinação de passado e futuro do Paraguai. Resgata a tradição ferroviária inaugurada em 1861, mas agora com tecnologia de ponta, energia limpa e foco em eficiência.

As principais apostas do governo estão na:

melhoria da mobilidade entre a capital e cidades vizinhas

redução de custos de transporte para a população

geração de empregos e negócios em torno das 12 estações

integração de um modal mais sustentável à matriz de transporte do país

Se as projeções forem confirmadas, o projeto tem potencial para se tornar um símbolo da nova fase de desenvolvimento do Paraguai e um exemplo de cooperação internacional bem-sucedida na América do Sul.