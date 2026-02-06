Emirados Árabes vão bancar novo trem elétrico no Paraguai com 11 trens, 12 estações e economia de até US$ 4,5 bilhões

Paraguai dá passo histórico e volta ao mapa ferroviário da América do Sul
O Paraguai se prepara para retomar com força seu protagonismo na infraestrutura de transporte da América do Sul. Em parceria com os Emirados Árabes Unidos, o país vai implantar um moderno trem elétrico suburbano ligando Assunção a Ypacaraí, em um projeto que combina inovação, sustentabilidade e forte impacto econômico.
Com 11 trens, 12 estações e capacidade para atender cerca de 40 mil passageiros por dia, o sistema é apresentado pelo governo como um marco de modernização e um símbolo de um novo ciclo de desenvolvimento para o Paraguai.
Do passado ferroviário à visão de futuro
Ao anunciar o acordo, o presidente Santiago Peña destacou o peso histórico do projeto. Ele relembrou o ano de 1861, quando uma locomotiva circulou pela primeira vez no Paraguai, e comparou aquele momento à nova fase que o país vive agora, com um sistema ferroviário elétrico, moderno e sustentável.
Para o governo, o trem suburbano representa continuidade institucional, resgate da vocação ferroviária paraguaia e um salto de qualidade na mobilidade urbana, com reflexos diretos na economia e na qualidade de vida da população.
Como será o novo trem entre Assunção e Ypacaraí
O projeto prevê a implantação de um trem elétrico suburbano no trecho Assunção–Ypacaraí, operando com tecnologia considerada limpa e eficiente.
Principais características do sistema:
- Trecho: ligação ferroviária entre Assunção e Ypacaraí
- Estações: 12 estações ao longo do percurso
- Frota: 11 trens elétricos
- Capacidade diária: aproximadamente 40 mil passageiros
- Projeção anual: cerca de 14 milhões de usuários
A expectativa é que o trem alivie a pressão sobre o transporte rodoviário, reduza o tempo de deslocamento e ofereça mais conforto e previsibilidade para quem depende do transporte coletivo na região metropolitana de Assunção.
Impacto econômico: até US$ 4,5 bilhões em 30 anos
O governo paraguaio destaca o forte impacto econômico do projeto. A estimativa é de que a população possa economizar cerca de US$ 150 milhões por ano, somando uma economia potencial de US$ 4,5 bilhões em um período de 30 anos.
Essa economia leva em conta fatores como:
- redução do tempo de viagem
- diminuição de custos indiretos de transporte
- aumento de produtividade devido à melhoria na mobilidade urbana
O trem elétrico suburbano é tratado como um dos projetos de infraestrutura mais relevantes do Paraguai, tanto pela transformação na mobilidade quanto pelo ganho econômico de longo prazo.
Investimento estrangeiro e parceria estratégica
O investimento previsto é de aproximadamente US$ 450 milhões, com participação direta dos Emirados Árabes Unidos por meio da empresa Etihad Rail, referência no setor ferroviário.
O sistema será operado com energia limpa e renovável, reforçando o compromisso do Paraguai com soluções sustentáveis para transporte urbano e consolidando o país como destino atraente para investimentos de alto impacto.
Geração de empregos e desenvolvimento local
Além de modernizar o transporte, o projeto ferroviário também terá impacto direto no mercado de trabalho e na economia local.
As projeções indicam:
- 20 mil empregos temporários durante a fase de construção
- cerca de 500 empregos permanentes na operação, manutenção e gestão do sistema
Essas oportunidades devem beneficiar profissionais da construção civil, engenharia, tecnologia, serviços e administração, fortalecendo a cadeia produtiva em torno do novo corredor ferroviário.
Cronograma e início das operações
O governo estima que o trem possa começar a operar 36 meses após a conclusão dos estudos de viabilidade técnica.
Com o sistema em funcionamento, a expectativa é:
- redução do número de veículos nas ruas
- diminuição de congestionamentos em pontos críticos
- oferta de uma alternativa mais rápida, confortável e confiável ao transporte por ônibus
O projeto é visto como peça-chave para reorganizar a mobilidade na região metropolitana de Assunção e preparar o Paraguai para um crescimento urbano mais planejado.
Paraguai se reposiciona no cenário internacional
O acordo com os Emirados Árabes Unidos faz parte de uma agenda mais ampla do Paraguai para se reposicionar no cenário internacional, atrair investimentos e se tornar um polo estratégico na região.
Durante a visita oficial ao país árabe, o presidente Santiago Peña manteve encontros voltados a temas como:
- cooperação em tecnologia e inteligência artificial
- iniciativas para transformar o Paraguai em um hub regional de negócios e logística
O trem suburbano, nesse contexto, é não apenas um projeto de mobilidade, mas também uma vitrine da nova imagem que o Paraguai busca consolidar: um país conectado, moderno e aberto a parcerias globais.
Um novo capítulo para a infraestrutura paraguaia
O novo trem elétrico entre Assunção e Ypacaraí sintetiza a combinação de passado e futuro do Paraguai. Resgata a tradição ferroviária inaugurada em 1861, mas agora com tecnologia de ponta, energia limpa e foco em eficiência.
As principais apostas do governo estão na:
- melhoria da mobilidade entre a capital e cidades vizinhas
- redução de custos de transporte para a população
- geração de empregos e negócios em torno das 12 estações
- integração de um modal mais sustentável à matriz de transporte do país
Se as projeções forem confirmadas, o projeto tem potencial para se tornar um símbolo da nova fase de desenvolvimento do Paraguai e um exemplo de cooperação internacional bem-sucedida na América do Sul.