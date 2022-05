Empregados de Itaipu apresentam 21 trabalhos no SNPTEE

Evento, que acontece até o dia 18 no Rio de Janeiro, é considerado o mais importante do setor elétrico brasileiro.

A criatividade e os conhecimentos dos empregados da Itaipu Binacional estão mais uma vez em destaque, na 26ª edição do Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (XXVI SNPTEE). O evento, considerado o mais importante do setor elétrico brasileiro, está sendo realizado de 15 a 18 de maio, no Rio de Janeiro (RJ), com promoção do Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica – CIGRE-Brasil e organização de Furnas Centrais Elétricas.

Na abertura do evento, no domingo (15), Itaipu foi citada pelo secretário-adjunto de energia elétrica no Ministério de Minas e Energia, Domingos Andreatta, representando o Ministro Adolfo Sachsida, como exemplo de geração de energia limpa e renovável.

“Para produzir mais, temos que nos atualizar sempre. Para tanto, temos que buscar novas tecnologias, e o braço que conduz isso é o PTI, que já vem fazendo estudos e prospecções na área constantemente”, afirmou o diretor-geral brasileiro da usina, Anatalicio Risden Junior, que acompanhou a solenidade.

Itaipu também foi convidada a participar do II Fórum de CEOs do CIGRÉ-Brasil, nesta segunda-feira (16). A empresa foi representada pelo diretor técnico executivo, David Krug, e pelo empregado da assessoria de Planejamento Empresarial, Auder Machado Vieira Lisboa.

Esta edição do evento está sendo considerada histórica pela grande quantidade de estudos técnicos submetidos, número de participações e patrocinadores. Serão apresentados cerca de 500 Informes Técnicos para aproximadamente 2 mil participantes. Este público é composto por profissionais do setor elétrico, representando diversas empresas de engenharia, consultoria, centros de pesquisa, universidades, fabricantes de equipamentos, concessionárias e demais órgãos e agentes setoriais.

Itaipu está participando com 21 trabalhos de empregados brasileiros, não só da Área Técnica, mas também na temática ambiental e de gestão. A comitiva da empresa no evento é composta por cerca de 40 pessoas, entre elas o superintendente de Operação da usina, José Benedito Mota Junior, que faz parte do Comitê Técnico do evento.

Exposição

Como patrocinadora Ouro, Itaipu tem um dos estandes de maior destaque na ExpoSNPTEE. Em 72 m², o espaço traz diversas atividades, em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu. As atrações incluem uma visita virtual à Usina com óculos de realidade virtual; demonstração do Sistema de Monitoramento da Operação da Usina em tempo real, online; e do Sistema ISIN (Indicador Qualidade Atendimento ao Sistema Interligado Nacional), que mede a qualidade com que a usina está atendendo os Sistemas Interligados Nacionais brasileiro e paraguaio.

Um dos mais procurados é o Sistema de Gestão da Segurança Operacional, que reúne milhares de dados e analisa comportamento, mudanças ou anomalias dos subsistemas das unidades geradoras, como: geradores, comportas, proteções e reguladores.

Créditos: Kiko Sierich/Itaipu Binacional.