Entre Aromas e Sabores: novembro no Bourbon Cataratas do Iguaçu começa com experiências italianas e orientais

No dia 1º de novembro, o resort apresenta um Jantar a Quatro Mãos no Vezzoso Cucina e uma noite Omakase no Kibô Japanese Bar
O Bourbon Thermas Eco Resort Cataratas do Iguaçu inicia o projeto “Entre Aromas e Sabores” com duas experiências gastronômicas exclusivas que prometem encantar hóspedes e moradores da região: um Jantar a Quatro Mãos, no restaurante Vezzoso Cucina, e uma Noite Omakase, celebrando a tradição oriental no Kibô Japanese Bar.
🍝 Jantar Italiano a Quatro Mãos
No Vezzoso Cucina, o chef anfitrião André Magon recebe o convidado Luiz Guilherme Cyrino, do renomado Belmond Hotel das Cataratas, para uma noite dedicada à cozinha italiana moderna, inspirada nas osterie contemporâneas.
O menu degustação em cinco tempos combina tradição e inovação, valorizando ingredientes frescos e receitas reinterpretadas com o toque autoral dos chefs. A harmonização ganha um toque especial com o premiado mixologista Alex Mesquita, responsável pelo coquetel exclusivo do Welcome Drink — uma fusão perfeita entre gastronomia e coquetelaria contemporânea.
🍣 Noite Omakase no Kibô Japanese Bar
Para quem aprecia os sabores do Oriente, o Kibô Japanese Bar apresenta o Omakase, expressão japonesa que significa “eu confio em você”. Nesta experiência, o chef cria um menu surpresa, conduzindo o público por uma imersão sensorial única.
O formato, já consagrado no Kibô de Curitiba, será oferecido pela primeira vez em Foz do Iguaçu, sob comando do premiado sushiman Régis Shiguematsu, convidado especial da Bourbon Gastronomia.
📅 Serviço
Jantar a Quatro Mãos – Vezzoso Cucina
📍 Bourbon Thermas Eco Resort Cataratas do Iguaçu
📅 Data: 1º de novembro de 2025
🕖 Horário: 19h
💰 Valor: R$ 320,00
🔗 Reservas Vezzoso Cucina Foz do Iguaçu
Omakase – Kibô Japanese Bar
📅 Data: 1º de novembro de 2025
🕖 Horário: 19h
💰 Valor: R$ 320,00
🔗 Reservas Kibô Japanese Bar – Foz do Iguaçu
📍 Endereço: Av. das Cataratas, 2345 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR
📞 Informações: (45) 3521-3900