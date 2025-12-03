Espetáculo “Cataratas de Natal – O Canto das Águas” começa nesta quinta-feira no Parque Nacional do Iguaçu

Apresentações da orquestra à base de água vão de 4 a 7 de dezembro; dia 4 está esgotado. Ingressos seguem à venda para os dias 5, 6 e 7.
O Parque Nacional do Iguaçu dará início nesta quinta-feira, 4 de dezembro, ao Cataratas de Natal – O Canto das Águas, espetáculo inédito que une música, teatro, narrativa emocional e a força da natureza diante do maior conjunto de quedas-d’água do planeta. A apresentação segue até domingo, 7 de dezembro, em quatro noites consecutivas de programação especial, com início sempre às 18h, no Centro de Visitantes do parque.
A primeira orquestra à base de água do mundo
A atração principal é a H2O Sonidos de la Tierra, grupo paraguaio reconhecido internacionalmente por produzir melodias com instrumentos que utilizam a água como fonte sonora. A experiência transforma o cenário das Cataratas do Iguaçu em um palco vivo, no qual música e natureza se conectam de forma poética e sensorial.
Ingressos esgotados para 4 de dezembro
A estreia no dia 4 de dezembro está com ingressos esgotados. Para os demais dias (5, 6 e 7 de dezembro), ainda há entradas disponíveis, porém em lotes limitados. As reservas podem ser feitas diretamente no site oficial.
Uma celebração natalina única em meio à natureza
O Canto das Águas apresenta uma história inspirada na força transformadora da natureza, unindo música criada com água, efeitos de luz, teatro e toda a energia das Cataratas. O espetáculo propõe uma jornada de encantamento e reflexão, conectando o público à essência do Natal e ao valor inestimável do patrimônio natural brasileiro.
Serviço
Cataratas de Natal – O Canto das Águas
Datas: 4, 5, 6 e 7 de dezembro
Horário: 18h (embarque no Centro de Visitantes)
Local: Primeiro mirante das Cataratas do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu
Ingressos: Dia 4 esgotado. Ingressos limitados para 5, 6 e 7
Site: cataratasdoiguacu.com.br
Realização: Urbia+Cataratas – Parque Nacional do Iguaçu
Palavras-chave