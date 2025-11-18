Experiências turísticas do Paraná ganham destaque nacional durante a COP30

O Paraná está em evidência na COP30, em Belém (PA), graças à inclusão de duas experiências turísticas do Estado em um guia nacional especial lançado durante o evento climático. O catálogo apresenta roteiros sustentáveis de todo o Brasil, e o Paraná foi selecionado com dois itinerários que unem natureza, cultura, história e desenvolvimento regional.

Roteiros paranaenses que conquistam visitantes

As experiências destacadas são “Caminhos do Iguaçu” e “Entre Indígenas e Caiçaras”, que juntas envolvem 28 municípios paranaenses, conectando o Oeste, o Centro e o Litoral.

Caminhos do Iguaçu

É uma rota de trilhas de longo curso que se integra a outros caminhos famosos, como Rota dos Pioneiros, Rota da Fé, Caminho Coluna Prestes e Caminho do Peabiru. O percurso passa por 17 municípios da região Oeste, incluindo áreas naturais de grande relevância, como o Lago de Itaipu, o Parque Nacional de Ilha Grande e o Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as Cataratas — um dos maiores ícones turísticos do Brasil.

Entre Indígenas e Caiçaras

Este roteiro promove uma imersão cultural e ambiental entre o Litoral e o Centro do Paraná. Ao longo de 11 municípios, os visitantes têm acesso a vivências tradicionais, gastronomia típica, cicloturismo, trilhas, comunidades históricas e sítios arqueológicos preservados. É uma jornada que valoriza a ancestralidade e o turismo sustentável.

Protagonismo em sustentabilidade

O guia lançado na COP30 reuniu roteiros de todo o país que se destacam por promover práticas sustentáveis, fortalecer comunidades locais e preservar o meio ambiente. A escolha do Paraná reforça o compromisso do Estado em desenvolver um turismo aliado à conservação e à cultura.

Autoridades paranaenses ressaltam que o reconhecimento nacional consolida o Estado como referência em turismo responsável, além de valorizar o fato de o Paraná abrigar dois Patrimônios Naturais Mundiais: o Parque Nacional do Iguaçu e a Grande Reserva da Mata Atlântica.

Visibilidade internacional em um dos maiores eventos climáticos do mundo

A divulgação das experiências paranaenses na COP30 amplia a visibilidade do Estado diante de delegações internacionais, especialistas, gestores públicos e turistas de todas as partes do mundo. O destaque posiciona o Paraná como destino que alia natureza, história, cultura e sustentabilidade — um conjunto cada vez mais valorizado no turismo moderno.