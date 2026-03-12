Exposição inspirada em Frida Kahlo integra programação do Março Mulheres na UNILA

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) inaugurou a exposição “Frida Kahlo – Uma mulher à frente de seu tempo”, como parte da agenda integrada “Março Mulheres”, que celebra o Dia Internacional da Mulher. A mostra reúne obras de um coletivo de artistas inspirados no legado da pintora mexicana.

A exposição foi aberta no dia 9 de março, marcando também o início do semestre letivo, e permanece disponível para visitação gratuita até 30 de março. O local escolhido é o hall do Prédio Central da Unidade Jardim Universitário.

Homenagem a um ícone da arte e da resistência feminina

Frida Kahlo, nascida em 1907, foi uma das pintoras mais importantes do século XX. Sua trajetória é marcada pela superação pessoal e por uma produção artística profundamente conectada com suas experiências de vida, sua identidade e suas convicções políticas.

A artista transformou dores físicas e emocionais em uma linguagem visual única, explorando temas como identidade, gênero, colonialismo e o corpo feminino. Seu legado transcende a arte, tornando-se um símbolo global de resistência, autoexpressão e luta pelos direitos das mulheres.

A exposição na UNILA surge como uma forma de homenagear e expandir sua história no contexto brasileiro e latino-americano.

Coletivo artístico apresenta múltiplas linguagens

A mostra não se limita a reproduções. Ela apresenta produções originais de um coletivo de artistas que dialogam com o universo de Frida Kahlo através de diversas técnicas e suportes.

Os visitantes poderão apreciar obras em formatos variados, incluindo arte digital, pintura, escultura e arte têxtil. Essa diversidade reflete a própria multiplicidade da artista homenageada, cuja influência permeia diferentes campos da criação.

Reitora destaca transformação da dor em força criativa

A reitora da UNILA, Diana Araujo Pereira, enfatizou o significado profundo da exposição. Para ela, a mostra vai além da homenagem artística.

“É também sobre uma mulher que soube transformar a sua dor em alegria, força, rebeldia e beleza, e que atuou no seu momento histórico por amor à arte e por justiça social, representando todas as mulheres que lutam por suas vidas com dignidade”, afirmou a reitora.

A declaração ressalta o caráter político e inspirador da obra de Frida, que continua a ecoar como um chamado à resistência e à autoafirmação.

Informações práticas para a visitação

A exposição é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UNILA e está aberta a toda a comunidade, sem custo algum.

O quê: Exposição “Frida Kahlo – Uma mulher à frente de seu tempo”

Exposição “Frida Kahlo – Uma mulher à frente de seu tempo” Quando: De 9 a 30 de março de 2026

De 9 a 30 de março de 2026 Onde: Hall do Prédio Central, Unidade Jardim Universitário da UNILA

Hall do Prédio Central, Unidade Jardim Universitário da UNILA Endereço: Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000, Foz do Iguaçu

Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000, Foz do Iguaçu Entrada: Gratuita

A universidade convida estudantes, servidores e o público em geral para prestigiar esta homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da cultura e do feminismo no mundo.