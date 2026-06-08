FARTAL 2026: Barraca do Bem une gastronomia e solidariedade em Foz do Iguaçu

A tradicional feira de Foz do Iguaçu ganha um destaque especial em 2026 com a presença confirmada da iniciativa Onças do Bem. Entre os dias 10 e 14 de junho, os visitantes poderão aproveitar a Barraca do Bem, um espaço planejado para unir o sabor das festas juninas ao apoio direto a causas sociais na região.

Comemoração em dose dupla nos 112 anos de Foz do Iguaçu

A abertura oficial do evento ocorre em uma data histórica: o dia 10 de junho. Neste dia, Foz do Iguaçu celebra seu aniversário de 112 anos, tornando a feira o ponto de encontro principal para quem deseja comemorar o feriado municipal com boa gastronomia e espírito comunitário.

Gastronomia com propósito social

O menu da Barraca do Bem inclui comidas típicas e bebidas, preparadas para oferecer uma experiência acolhedora ao público. O diferencial da iniciativa é o seu impacto direto na comunidade iguaçuense, já que toda a arrecadação das vendas é revertida para as ações sociais mantidas pelo grupo Onças do Bem.

Ao consumir na barraca, o público ajuda a transformar a realidade de diversas pessoas atendidas pelos projetos da organização, transformando o lazer em um ato de responsabilidade social.

Serviço e Localização no CTG Charrua

A estrutura está montada em um ponto estratégico de fácil acesso para moradores e turistas. Confira os detalhes para planejar sua visita:

Data: 10 a 14 de junho de 2026

10 a 14 de junho de 2026 Local: CTG Charrua – Parque de Exposição e Eventos

CTG Charrua – Parque de Exposição e Eventos Endereço: Avenida República do Paraguai, 3703, Itaipu A

Avenida República do Paraguai, 3703, Itaipu A Cidade: Foz do Iguaçu – PR

A participação da comunidade é fundamental para fortalecer essa rede de apoio. Visite a Barraca do Bem na FARTAL 2026 e celebre o aniversário da cidade contribuindo para o desenvolvimento social de Foz do Iguaçu.