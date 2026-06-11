Fartal 2026 celebra 112 anos de Foz do Iguaçu com shows nacionais e temática junina

A cidade de Foz do Iguaçu inicia as comemorações de seu 112º aniversário com a realização da 46ª Fartal (Feira de Artesanato e Alimentos). O evento, que é um dos mais tradicionais do calendário cultural da região, acontece entre os dias 10 e 14 de junho, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Charrua.

Este ano, a festa assume a identidade de um grande “arraiá”, transformando o espaço com decoração típica, barracas de comidas tradicionais e apresentações culturais que reforçam o clima junino em uma homenagem especial à história do município.

Programação de shows nacionais

A grade de atrações da Fartal 2026 reúne grandes nomes da música brasileira, com apresentações que contemplam diversos gêneros. Os shows principais ocorrem todas as noites, garantindo entretenimento gratuito para a população e turistas.

10 de junho (quarta-feira): Zé Felipe

Zé Felipe 11 de junho (quinta-feira): Manu Batidão

Manu Batidão 12 de junho (sexta-feira): Dilsinho

Dilsinho 13 de junho (sábado): Israel e Rodolffo

Israel e Rodolffo 14 de junho (domingo): Bonde do Forró (com Juliana) e Vanessa da Mata

Além dos artistas nacionais, o palco da Fartal recebe talentos locais e regionais por meio do Corredor Cultural, fomentando a cadeia produtiva da cultura iguaçuense.

Gastronomia e artesanato local

Fiel às suas origens, a feira destaca o trabalho dos artesãos da cidade e oferece uma vasta praça de alimentação. O público poderá desfrutar de pratos típicos da época junina, além da tradicional gastronomia de feira que marca a história do evento desde sua criação, em 1976.

A proposta de transformar a edição deste ano em um grande arraiá reflete o desejo de integrar a comunidade em um ambiente familiar e festivo, celebrando a identidade local de forma lúdica e acolhedora.

Acesso, transporte e infraestrutura

Para facilitar a participação de todos, a Prefeitura de Foz do Iguaçu confirmou que a entrada é gratuita para a pista e áreas comuns do evento. No entanto, para quem busca mais conforto, também estarão disponíveis opções de áreas VIP e camarotes pagos.

Uma das principais novidades desta edição é a oferta de transporte coletivo gratuito, incentivando o uso do ônibus e reduzindo o fluxo de veículos nos arredores do CTG Charrua. Para quem preferir ir de carro, o estacionamento será administrado pela Associação da Guarda Municipal, com renda revertida para projetos sociais.

A 46ª Fartal é uma realização da Prefeitura Municipal, Fundação Cultural e Secretaria de Turismo, contando com o apoio estratégico da Itaipu Binacional e do Governo do Estado do Paraná.