Foz do Iguaçu confirma programação do Make Music Day 2026 em espaços públicos

A cidade de Foz do Iguaçu se prepara para receber mais uma edição do Make Music Day, a maior celebração musical do planeta. No dia 21 de junho de 2026, a música volta a ocupar as ruas e centros culturais locais, reafirmando o compromisso da cidade com a democratização da arte e a ocupação dos espaços de convivência.

Espaços culturais recebem circuito musical

Três locais emblemáticos da vida cultural iguaçuense retornam oficialmente ao roteiro do evento. O Mercado Público Barrageiro, a tradicional Feirinha da JK e o Teatro Barracão servirão de palco para as apresentações gratuitas.

A escolha desses espaços visa ampliar o alcance da celebração, conectando moradores, artistas locais e visitantes em ambientes que já fazem parte da rotina comunitária. Ao longo de todo o dia, o público poderá acompanhar performances de diversos gêneros musicais sem qualquer custo.

Uma mobilização global sem fronteiras

O movimento, que ocorre simultaneamente em mais de 120 países, tem como objetivo incentivar a prática musical em todos os níveis de habilidade. Em Foz do Iguaçu, a iniciativa integra uma rede internacional que celebra a música como ferramenta de inclusão e expressão cultural.

Diferente de festivais convencionais, o Make Music Day destaca-se por sua estrutura aberta. A proposta é que a música aconteça onde as pessoas estão, transformando praças, mercados e teatros comunitários em pontos de encontro artístico.

Confira os detalhes da programação em Foz do Iguaçu

A participação nas atividades é aberta a toda a comunidade. Para os interessados em acompanhar as apresentações em 2026, os pontos principais são os seguintes:

Data: 21 de junho

21 de junho Locais confirmados: Mercado Público Barrageiro, Feirinha da JK e Teatro Barracão

Mercado Público Barrageiro, Feirinha da JK e Teatro Barracão Acesso: Gratuito e aberto ao público de todas as idades

O evento busca fortalecer a cena local e destacar a importância dos equipamentos culturais da cidade. Mais informações sobre as inscrições de músicos e cronograma detalhado podem ser consultadas no portal oficial do movimento.