Foz do Iguaçu confirma programação do Make Music Day 2026 em espaços públicos

A cidade de Foz do Iguaçu se prepara para receber mais uma edição do Make Music Day, a maior celebração musical do planeta. No dia 21 de junho de 2026, a música volta a ocupar as ruas e centros culturais locais, reafirmando o compromisso da cidade com a democratização da arte e a ocupação dos espaços de convivência.
Espaços culturais recebem circuito musical
Três locais emblemáticos da vida cultural iguaçuense retornam oficialmente ao roteiro do evento. O Mercado Público Barrageiro, a tradicional Feirinha da JK e o Teatro Barracão servirão de palco para as apresentações gratuitas.
A escolha desses espaços visa ampliar o alcance da celebração, conectando moradores, artistas locais e visitantes em ambientes que já fazem parte da rotina comunitária. Ao longo de todo o dia, o público poderá acompanhar performances de diversos gêneros musicais sem qualquer custo.
Uma mobilização global sem fronteiras
O movimento, que ocorre simultaneamente em mais de 120 países, tem como objetivo incentivar a prática musical em todos os níveis de habilidade. Em Foz do Iguaçu, a iniciativa integra uma rede internacional que celebra a música como ferramenta de inclusão e expressão cultural.
Diferente de festivais convencionais, o Make Music Day destaca-se por sua estrutura aberta. A proposta é que a música aconteça onde as pessoas estão, transformando praças, mercados e teatros comunitários em pontos de encontro artístico.
Confira os detalhes da programação em Foz do Iguaçu
A participação nas atividades é aberta a toda a comunidade. Para os interessados em acompanhar as apresentações em 2026, os pontos principais são os seguintes:
- Data: 21 de junho
- Locais confirmados: Mercado Público Barrageiro, Feirinha da JK e Teatro Barracão
- Acesso: Gratuito e aberto ao público de todas as idades
O evento busca fortalecer a cena local e destacar a importância dos equipamentos culturais da cidade. Mais informações sobre as inscrições de músicos e cronograma detalhado podem ser consultadas no portal oficial do movimento.