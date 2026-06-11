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Visit Iguassu promove Foz do Iguaçu na FIEXPO Latin America 2026

Visit Iguassu marca presença na FIEXPO Latin America 2026, realizada em San José, na Costa Rica, entre os dias 8 e 11 de junho. A iniciativa faz parte do planejamento estratégico da entidade para o segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), reforçando o papel de Foz do Iguaçu como um dos principais destinos globais para grandes eventos.

A feira é reconhecida como uma das mais qualificadas do setor na América Latina. O evento reúne compradores corporativos e organizadores de viagens de incentivo, proporcionando um ambiente propício para a captação de congressos internacionais com o perfil ICCA (International Congress and Convention Association).

Articulação internacional e reuniões estratégicas

A participação do destino ocorre no estande institucional do Brasil, coordenado pela Embratur. Com uma estrutura dedicada em mesa própria, o Visit Iguassu iniciou o evento com uma agenda robusta, somando mais de 30 reuniões pré-agendadas com potenciais clientes e parceiros internacionais.

Além das rodadas de negócios, a equipe técnica da entidade participa de encontros setoriais do capítulo ICCA América Latina. Esse networking é essencial para alinhar tendências de mercado e fortalecer a candidatura da cidade para sediar novos eventos de grande porte nos próximos anos.

Celebração de 15 anos de parceria com a ICCA

O ano de 2026 marca um momento histórico para o turismo de negócios da região. O Destino Iguaçu celebra 15 anos como associado à ICCA, uma das organizações mais importantes do mundo no setor de eventos.

Essa trajetória comprova o compromisso contínuo e o investimento em profissionalização para manter Foz do Iguaçu em evidência no cenário internacional. A longevidade da parceria assegura credibilidade junto aos promotores de eventos estrangeiros que buscam infraestrutura de ponta e conectividade.

Foz do Iguaçu como hub de eventos globais

De acordo com Wolney Biesdorf, presidente do Visit Iguassu, a presença na FIEXPO é estratégica para manter o diálogo direto com o mercado externo. Ele destaca que a feira permite a aproximação com compradores qualificados e entidades que buscam diferenciais competitivos.

O objetivo principal é posicionar o destino pela sua capacidade de entrega, unindo estrutura hoteleira moderna, logística eficiente e experiências turísticas únicas. A meta é garantir que Foz do Iguaçu continue figurando no topo do ranking brasileiro de recepção de eventos internacionais, gerando impacto econômico positivo para toda a cadeia produtiva local.

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