Feijoada Katya Santos estreia em Foz com música, inclusão e solidariedade

Evento beneficente acontece no dia 25 de outubro, no Tropcalia, e vai arrecadar fundos para o projeto Floresça de Saúde Mental
A cidade de Foz do Iguaçu recebe, no próximo dia 25 de outubro, a primeira edição da Feijoada Katya Santos, um evento que promete unir música, gastronomia inclusiva e solidariedade em uma tarde inesquecível no Tropcalia, das 12h às 18h.
Atrações musicais e clima de festa
O evento contará com cinco atrações musicais muito queridas pelo público local: Samba de Boemia, grupo 100 K.O, Fabian Carvalho, Lucas Garcia e um DJ convidado.
O repertório vai passear entre samba, pagode, sertanejo e MPB, garantindo uma atmosfera alegre e acolhedora durante toda a tarde.
Gastronomia inclusiva e saborosa
O cardápio da Feijoada Katya Santos será preparado em três versões — tradicional, halal e vegetariana —, além de aperitivos e bebidas liberadas em horários determinados.
A proposta é proporcionar uma experiência gastronômica inclusiva, respeitando diferentes estilos de vida e preferências alimentares.
Um evento com propósito social
A Feijoada tem caráter beneficente, com parte da renda revertida ao projeto Floresça de Saúde Mental, que oferece atendimento psicológico gratuito a pessoas em situação de vulnerabilidade social.
“Mais do que uma festa, é um movimento de empatia e propósito”, destaca a idealizadora Katya Santos.
Ingressos, descontos e abadás
Os ingressos custam R$ 350,00 e incluem abadá personalizado. As vendas acontecem pelo site acontece.foz.br e pelo telefone (47) 9 9677-0070.
Pagamentos via Pix até sexta-feira (17) têm 10% de desconto — CNPJ 15.762.903/0001-87.
A entrega dos abadás será no Tropcalia, nesta sexta-feira (17), das 16h à meia-noite, com música ao vivo e chopp cortesia para quem chegar cedo.
📅 Feijoada Katya Santos
📍 Tropcalia – Foz do Iguaçu
🕛 25 de outubro, das 12h às 18h
📲 Instagram: @feijoadakatyasantos